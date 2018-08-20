Mezarlıkta korku dolu anlar! Bir anda büyüdü

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Melikgazi Mahallesi Talihtepesinde bir ki\u015fi mezarl\u0131k etraf\u0131ndaki otlar\u0131 temizlemek i\u00e7in ate\u015f yakt\u0131.,Bir anda b\u00fcy\u00fcyen alevler \u00e7evreye s\u0131\u00e7rad\u0131. Durumun itfaiyeye bildirilmesiyle birlikte Niksar Belediyesi ve Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait itfaiyeler yang\u0131n yerine intikal ederek alevleri b\u00fcy\u00fcmeden s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. ,\u0130tfaiye ekipleri yang\u0131nla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n,Mezarl\u0131kta korku dolu anlar...,Olay Tokat'\u0131n Niksar il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131.