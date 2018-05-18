Mezarlıktaki gizemli kız neden hep aynı mezara gidiyordu?

Neden o mezar\u0131n ba\u015f\u0131nda a\u011flad\u0131\u011f\u0131 ise merak ediliyordu.,Habert\u00fcrk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine g\u00f6re, mezarl\u0131kta a\u011flayan gen\u00e7 k\u0131zla ilgili son geli\u015fmeler \u015fu \u015fekilde:,\u00c7orum'da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde mezarl\u0131kta a\u011flayan k\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fclmesi \u00fclke g\u00fcndeminde epeydir konu\u015fuluyor.,Mezarl\u0131ktaki k\u0131z\u0131n, mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda a\u011flad\u0131\u011f\u0131 Fatma \u00c7ift\u00e7i ile bir ilgisi yok. K\u0131z\u0131n, \u015fizofren oldu\u011fu s\u00f6ylendi. K\u0131z\u0131n, ge\u00e7mi\u015fte zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fi, bu y\u00fczden hastaland\u0131\u011f\u0131 ve kendini toplumdan soyutlad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. K\u0131z\u0131n, Fatma \u00c7ift\u00e7i\u2019nin mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda a\u011flama sebebi, bu mezar\u0131n yol kenar\u0131nda ve ayd\u0131nl\u0131k olmas\u0131.,K\u0131z, bulunduktan sonra bir s\u00fcre \u00c7orum\u2019da bir hastanede kald\u0131, daha sonra da ba\u015fka bir ildeki ruh sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili bir hastaneye yat\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Gizemli gen\u00e7 k\u0131z olay\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcndemine oturdu\u011funu belirten \u00c7orum Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl, \u201cBu k\u0131z\u0131n, psikolojik y\u00f6nden normal olmayan bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc s\u00f6ylemi\u015ftim. Bizim mezarl\u0131klar m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan arkada\u015flar\u0131m\u0131z, b\u00f6yle bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n gece mezarl\u0131klarda gezip a\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. \u00c7orum\u2019un gizemli k\u0131zla an\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru buluyorum. Gizemli k\u0131z\u0131n efsanele\u015ftirilmesi a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi bilmiyorum. B\u00f6yle bir a\u00e7\u0131klama arkada\u015flar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan iyi niyetle yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ancak akla \u00f6nceden planlanm\u0131\u015f da turizme katk\u0131 sa\u011flas\u0131n anlay\u0131\u015f\u0131na meydan vermemek i\u00e7in bu konuda konu\u015fmak istemiyorum\u2019\u2019 ifadesini kulland\u0131.,Valilik yetkilileri ise \u201cK\u0131z\u0131n bulunmas\u0131 ve onunla konu\u015fulmas\u0131n\u0131 istemiyoruz. \u00c7ocuk haklar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ve \u00f6zel hayat\u0131n mahremiyeti a\u00e7\u0131s\u0131ndan bundan \u00f6teye gitmemeli. \u0130\u015f sosyal medyaya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde k\u00f6t\u00fc bir hal alabiliyor. \u2018Sizin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 \u00c7orumlu yapmaz\u2019 s\u00f6z\u00fcn\u00fc a\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Tekrar katmerleniyor. \u00c7orum\u2019da, Alacah\u00f6y\u00fck, Hattu\u015fa gibi yerler merak edilsin istiyoruz. Bu olay mezarl\u0131ktan \u00e7\u0131kar\u0131lmal\u0131. K\u0131z konusunda hassas bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz ve k\u0131z\u0131n bulunmas\u0131na asla izin verilmeyece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.,\u00c7orum \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrvekili \u00d6mer Arslan, \u201cBu t\u00fcr efsanelerin, ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede turizme b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 bulunmaktad\u0131r. \u0130limizin tan\u0131t\u0131m\u0131nda da bir efsane ara\u015ft\u0131r\u0131rken bir anda da bu konu geli\u015fmi\u015ftir. Sadece sosyal medyan\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131 hik\u00e2yelerden efsane geli\u015ftirece\u011fiz. \u00c7al\u0131\u015fmay\u0131 onay i\u00e7in bakanl\u0131\u011fa iletece\u011fiz\u201d dedi.,