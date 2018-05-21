Mezarlıktaki kızın ailesi konuştu!

\u00c7orum\u2019daki mezarl\u0131kta a\u011flayan \u2018gizemli\u2019 k\u0131zdan bir aile dram\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sabah gazetesi mezarl\u0131ktaki k\u0131z\u0131n ailesi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7orum'daki mezarl\u0131kta g\u00f6r\u00fcnen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n, yak\u0131nlar\u0131, k\u0131zlar\u0131n\u0131n gizemli de\u011fil, rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 ma\u011fdur oldu\u011funu belirtti. ,Aile, gen\u00e7 k\u0131z dahil kimsenin isminin payla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 istemedi.,Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda, 'gizemli' k\u0131z olarak adland\u0131r\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z\u0131n, y\u0131llard\u0131r o b\u00f6lgede ya\u015fayan i\u015f\u00e7i bir baba ve ev han\u0131m\u0131 bir annenin \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fundan en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,15 ya\u015flar\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ruhsal sorunlar\u0131 bulunuyor. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n hayalet veya ruhani bir varl\u0131k gibi lanse edildi\u011fini s\u00f6yleyen aile fertleri \u015funlar\u0131 anlatt\u0131:,Son birka\u00e7 haftad\u0131r mezarl\u0131\u011fa gitti\u011fini belirledik. Rahats\u0131zd\u0131, tedavi ettirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk, zor bir s\u00fcre\u00e7ti. Birden o internette dola\u015fan videolar yay\u0131ld\u0131, herkes k\u0131z\u0131m\u0131zdan bahsetmeye ba\u015flad\u0131. ,Olay aile meselemiz ve sa\u011fl\u0131k sorunu olmaktan \u00e7\u0131k\u0131p, bir gizeme, magazine d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. Son zamanlarda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bu rahats\u0131zl\u0131k sonucu, \u00e7ok sevdi\u011fi bir yak\u0131n\u0131m\u0131z\u0131 kaybetti\u011fini ve mezar\u0131n\u0131n orada oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordu. ,Kafas\u0131n\u0131 buna takm\u0131\u015ft\u0131, asl\u0131nda orada bir mezar de\u011fil, onu ar\u0131yordu. T\u00fcrl\u00fc yalanlar \u00e7\u0131kt\u0131 ortaya, evlad\u0131m\u0131z\u0131 sopalarla beklediler, yakalamak i\u00e7in n\u00f6betler tuttular. ,Bizim hastal\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve ard\u0131ndan gelen ma\u011fduriyetimizi \u00e7ekirdek \u00e7itleyip, video \u00e7ekme yar\u0131\u015f\u0131yla izlediler. Herkes olayda macera arad\u0131. \u00c7orum d\u0131\u015f\u0131ndan gelmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyduk, \u00e7ocu\u011fum ma\u011fduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarm\u0131\u015f. , \u0130nan\u0131n bu s\u00fcreci izlerken kan\u0131m\u0131z dondu. \u00c7ok y\u0131prand\u0131k, \u00e7ok ma\u011fduruz, herkese sesleniyoruz yapmay\u0131n, insani bir duruma bu tav\u0131r, yap\u0131lanlar yanl\u0131\u015f. Bu ya\u015fananlardan ders \u00e7\u0131kar\u0131n.,Olayla yak\u0131ndan ilgilenen ve aile ile de g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten baz\u0131 \u00c7orumlu vatanda\u015flar da "1863'te yap\u0131lan ve zamanla \u015fehir merkezinde kalan mezarl\u0131\u011f\u0131m\u0131z da ciddi zarar g\u00f6rd\u00fc. K\u0131z\u0131 aramaya ya da merak etti\u011fi i\u00e7in gelenler 155 y\u0131ll\u0131k mezarlar\u0131 tahrip etti, \u00fczerlerini \u00e7i\u011fnediler, baz\u0131lar\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131. Biz art\u0131k bu konunu kapanmas\u0131n\u0131 olayda bir macera aranmamas\u0131n\u0131 istiyoruz" dedi. (Sabah)