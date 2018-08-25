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TOKİ konut satışı başvuru şartları ÖĞREN | TOKİ Konut satışı, TOKİ indirimli konut başvuruları ne zaman?
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
GÜNDEM
-
15 Temmuz'dan çarpıcı Hulûsi Akar raporu
EKONOMİ
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Vergi borcu yapılandırmasında son gün 27 Ağustos
YAŞAM
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Kahramanmaraş'ta servis aracı çalan 17'lik zanlı Adana'da yakalandı
SPOR
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Burak Yılmaz'dan son dakika transfer açıklaması
YAŞAM
-
Rize'de kaybolan dana Trabzon'da bulundu
SPOR
-
Beşiktaşlıların hevesini kursağında bırakacak gelişme
GÜNDEM
-
MHP'de bayram sonrasını işaret etti: Af konusu Meclis'e geliyor
YAŞAM
-
Son dakika! İstanbul Sarıyer'de halk otobüsü devrildi
EKONOMİ
-
Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)
EKONOMİ
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Vatandaşa çifte bayram! Fiyatlar düştü...
GÜNDEM
-
Mevlüt Çavuşoğlu ile Putin arasında balık daveti diyaloğu
GÜNDEM
-
Son dakika! Taksim'de silahlı kavga kamerada
GÜNDEM
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TSK'da İHA sürüsü dönemi! Operasyonları Alpagu, Kargu, Togan yapacak
YAŞAM
-
Son dakika... Erzincan'da katliam gibi kaza
YAŞAM
-
Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı
SPOR
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Sissoko bitiyor
SPOR
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Kral gitti, prens yolda
SPOR
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10 bulundu
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Ramazan
MHP'de bayram sonrasını işaret etti: Af konusu Meclis'e geliyor
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Af konusu yine gündemde...
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