MHP'de beklenmedik gelişme! İstifa ettiler...

MHP'de beklenmedik geli\u015fme!,Topluca istifa ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131lar,\u0130\u015fte detaylar...,Ni\u011fde merkeze ba\u011fl\u0131 D\u00fcndarl\u0131 beldesinde 2014 y\u0131l\u0131nda se\u00e7ilen MHP'li Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan ve 5 Belediye Meclis \u00fcyesi, partilerinden istifa etti.,\u0130l Se\u00e7im Kurulu'na bug\u00fcn istifa dilek\u00e7esini veren Ba\u015fkan H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan ve Belediye Meclis \u00fcyeleri Dede Akt\u00fcrk,,Nuh Kamar, Ali Ilg\u0131n, Ziya Bacel ve H\u00fcsamettin G\u00f6kta\u015f bundan sonra g\u00f6revlerine ba\u011f\u0131ms\u0131z devam edeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,4'\u00fc CHP'li, 9 Meclis \u00fcyesi bulunan D\u00fcndarl\u0131 Belediyesi'nin Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan, "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine Milliyet\u00e7i Hareket Partisi'nden istifa ediyorum,,G\u00f6revime ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak devam etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.,MHP'den istifa karar\u0131m\u0131 destekleyen Belediye Meclis \u00fcyeleri Dede Akt\u00fcrk, Nuh Kamar, Ali Ilg\u0131n, Ziya Bacel ve H\u00fcsamettin G\u00f6kta\u015f'a vermi\u015f olduklar\u0131 desteklerden \u00f6t\u00fcr\u00fc te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi.,.