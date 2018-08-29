MHP'de beklenmedik istifa

Ni\u011fde \u0130l Se\u00e7im Kurulu\u2019na bug\u00fcn istifa dilek\u00e7esini veren Ba\u015fkan H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan ve Belediye Meclis \u00dcyeleri Dede Akt\u00fcrk, Nuh Kamar, Ali Ilg\u0131n, Ziya Bacel ve H\u00fcsamettin G\u00f6kta\u015f bundan sonra g\u00f6revine ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak devam edecek.,2014 y\u0131l\u0131nda Milliyet\u00e7i Hareket Partisi\u2019nden D\u00fcndarl\u0131 Kasabas\u0131na Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan ve Belediye Meclis \u00fcyeleri partilerinden istifa etti. ,Ba\u015fkan ve beraberindeki \u00fcyeler topluca istifa etti..., Konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan D\u00fcndarl\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin \u00c7\u0131kan, "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine Milliyet\u00e7i Hareket Partisi\u2019nden istifa ediyorum, g\u00f6revime ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak devam etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum...,MHP beklenmedik bir haberle sars\u0131ld\u0131...,MHP\u2019den istifa karar\u0131m\u0131 destekleyen Belediye Meclis \u00dcyeleri Dede Akt\u00fcrk, Nuh Kamar, Ali Ilg\u0131n, Ziya Bacel ve H\u00fcsamettin G\u00f6kta\u015f\u2019a da vermi\u015f olduklar\u0131 desteklerden \u00f6t\u00fcr\u00fc te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi. ,.