MHP'de istifa depremi!

D\u00fcn partisinden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klayan Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin Kocamaz'dan sonra bir istifa haberi daha geldi.,Kastamonu\u2019da, Milliyet\u00e7i Hareket Partisi (MHP) il ve merkez il\u00e7e y\u00f6netimi \u00fcyeleri partideki g\u00f6revlerinden istifa etti.,MHP Kastamonu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Sar\u0131o\u011flu, MHP Genel Merkezi\u2019nin yeni atama karar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde istifa ettiklerini belirterek,, "Bug\u00fcne kadar te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n, genel merkezimizin ve Liderimiz Say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin emir ve talimatlar\u0131 do\u011frultusunda hareket ettik" dedi.,T\u00fcrk-\u0130slam \u00dclk\u00fcs\u00fc do\u011frultusunda \u00dclk\u00fcc\u00fc de\u011ferlerden taviz vermeden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini belirten Sar\u0131o\u011flu, "1 Kas\u0131m s\u00fcrecinde ve sonras\u0131nda partimiz \u00fczerinde oynanan oyunlar\u0131 g\u00f6rerek genel merkezimizin, Liderimizin yan\u0131ndan ve talimatlar\u0131ndan bir an olsun ayr\u0131lmad\u0131k, sapmad\u0131k.,Ge\u00e7ici heveslere tevess\u00fcl etmedik.,Te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131 t\u00fcm il\u00e7elerimiz ile beraber buhranl\u0131 s\u00fcre\u00e7te dimdik ayakta tuttuk.,Cenab-\u0131 Allah\u2019\u0131n izni ile dimdik tutaca\u011f\u0131z.,Bundan sonra te\u015fkilat\u0131m\u0131z, genel merkezimiz ve Liderimiz Say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli'nin her an yan\u0131nda ve emrinde oldu\u011fumuzu bildiriyor, yeni olu\u015fturulacak y\u00f6netim kuruluna ba\u015far\u0131lar diliyoruz" dedi.,MHP Kastamonu Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Faz\u0131l Delig\u00f6zo\u011flu'da y\u00f6netim kurulu olarak partideki g\u00f6revlerinden istifa ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.