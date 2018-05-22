MHP'den milletvekili adayı oldu!

MHP'den milletvekili aday\u0131 oldu!\r\n,Milliyet\u00e7i Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri 10'uncu s\u0131ra milletvekili aday\u0131 oldu...\r\n,Kimli\u011fini \u00f6\u011frenenler \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,Veli O\u011fuzhan \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131 dikkat \u00e7ekti...\r\n,MHP Genel Merkezi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan milletvekili aday listesinde partinin T\u00fcrkiye genelinde en gen\u00e7 aday\u0131 olan lise \u00f6\u011frencisi Veli O\u011fuzhan \u00d6zt\u00fcrk, sabah okuluna giderken, \u00f6\u011fleden sonra di\u011fer adaylarla se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131l\u0131yor.\r\n,3 karde\u015fin en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc olan \u00d6zt\u00fcrk, gitti\u011fi Seyyid Burhanneddin T\u00fcrbesi ziyareti sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi;,"18 ya\u015f\u0131nday\u0131m. Sa\u011fl\u0131k Lisesi 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisiyim. Kayseri il \u00f6\u011frenci meclis ba\u015fkan\u0131y\u0131m. T\u00fcrk gen\u00e7li\u011finin okullardaki sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in bu yola girmi\u015ftik. \u00dclk\u00fc ocaklar\u0131n\u0131n deste\u011fi, Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Devlet Bah\u00e7eli'nin takdirleri ile listeye girdim.\r\n,Elimde birka\u00e7 proje var. Bunlar\u0131 partim ve se\u00e7menlerle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyorum. Okulda \u00f6\u011fretmenlerim, ailem, arkada\u015flar\u0131m adayl\u0131\u011fa sevindi.\r\n,Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda yer almam i\u00e7in zaman zaman esnek davran\u0131yorlar. Ben 'Gelecek biziz, biz gelece\u011fiz' diyorum" dedi.\r\n,.