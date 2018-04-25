MHP İl Başkanı istifa etti

Bir s\u00fcredir Ankara'da bulunan MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Baki Ersoy, bu g\u00fcn MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. ,Ersoy'un, MHP Lideri Devlet Bah\u00e7eli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden sonra \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan 24 Haziran'da yap\u0131lacak olan erken se\u00e7imlerde 27. d\u00f6nem milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in istifa etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,9 \u015eubat 2015 y\u0131l\u0131nda MHP'nin 11. Ola\u011fan il Kongresinde 374 oyla \u0130l Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Baki Ersoy, MHP'nin 12. Ola\u011fan \u0130l Kongresi'nde de g\u00fcven tazeleyerek yeniden \u0130l Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilmi\u015fti. ,MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 istifa etti,Baki Ersoy 7 Haziran ve 1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imlerinde MHP \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.,.