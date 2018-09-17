MHP İzmir'de şok ayrılık

MHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Necat Karata\u015f 7 y\u0131ll\u0131k g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak, yeni ismin genel merkez taraf\u0131ndan de\u011ferlendirildi\u011fini ve gerekli a\u00e7\u0131klaman\u0131n ilerleyen g\u00fcnlerde kamuoyuyla payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Allah ba\u015f\u0131m\u0131zdan eksik etmesin. G\u00f6rev s\u00fcrem boyunca bizden deste\u011fini esirgemeyen, partimizin her kademesinde g\u00f6rev yapan ba\u015fta genel merkez y\u00f6neticileri ve g\u00f6revlileri olmak \u00fczere, \u0130zmir\u2019de birlikte g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131m il y\u00f6neticisi, il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 ve y\u00f6neticilerine, \u00dclk\u00fc Ocaklar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6neticilerine vak\u0131f, sendika ba\u015fkan\u0131 ve y\u00f6neticilerine, hareketin mensubu vefakar cefakar yi\u011fit dava arkada\u015flar\u0131ma, \u00fclk\u00fcda\u015flar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr\u00fc bir bor\u00e7 bilirim" diye konu\u015ftu. ,MHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Necat Karata\u015f s\u00fcrpriz bir kararla g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,A\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Hareketin bir evlad\u0131 olarak; bundan b\u00f6yle liderimiz Devlet Bah\u00e7eli Bey\u2019in emrinde te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda bir nefer olarak m\u00fccadele edece\u011fimi, elimden gelen b\u00fct\u00fcn gayreti ortaya koyaca\u011f\u0131m\u0131n bilinmesini isterim\u201d diyen Karata\u015f, "Bir ba\u015fka g\u00f6revde bulu\u015fmak dile\u011fiyle sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunuyorum., Yeni il ba\u015fkan\u0131 konusunun MHP Genel Merkezi taraf\u0131ndan de\u011ferlendirildi\u011fi \u00f6\u011frenilirken gerekli a\u00e7\u0131klaman\u0131n ilerleyen g\u00fcnlerde kamuoyuyla payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 ifade edildi. \r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar ifa etti\u011fim bu kutlu g\u00f6revle beni onurland\u0131ran liderim Devlet Bah\u00e7eli Bey\u2019e \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 arz ediyor, ellerinden \u00f6p\u00fcyorum.\r\n\r\n, Muhterem liderim; s\u00f6z\u00fcn s\u00f6z\u00fcm\u00fcz, yolun yolumuzdur\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Karata\u015f, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2011\u2019de devrald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revi yeni bir isme devredece\u011fini dile getirerek, "21 Ekim 2011 tarihinde hareketin lideri, muhterem Genel Ba\u015fkan\u0131m Devlet Bah\u00e7eli Bey taraf\u0131ndan atand\u0131\u011f\u0131m MHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimi bir ba\u015fka dava arkada\u015f\u0131ma devrediyorum. ,.