MHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun\u2019un Alucra il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda Milliyet\u00e7i Hareket Partisi (MHP) Alucra \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Vehbi Usta hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Alucra-\u015eiran karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda MHP Alucra \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Vehbi Usta y\u00f6netimindeki plakas\u0131 belirlenemeyen minib\u00fcs, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenar\u0131ndaki a\u011faca \u00e7arparak yan yatt\u0131.,Kazada ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Vehbi Usta olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ise kazayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n,MHP'nin ac\u0131 g\u00fcn\u00fc...,Hayat\u0131n\u0131 kaybetti