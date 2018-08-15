MHP'li vekilden boykota destek! iPhone'unu...

Ard\u0131ndan ayn\u0131 bayiden Samsung marka telefon sat\u0131n alan Cemal Enginyurt, hain darbe giri\u015fiminin arkas\u0131ndan T\u00fcrkiye'nin ekonomik bir darbe ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,MHP'li Milletvekili'nden ABD \u00fcr\u00fcnlerine boykota destek geldi.,T\u00fcrkiye'nin \u00fczerine oynanan oyunlar kar\u015f\u0131s\u0131nda birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde hareket edilmesi gerekti\u011fini ifade etti. ,Enginyurt, "24 Haziran se\u00e7imlerinde MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli'nin g\u00f6sterdi\u011fi hedef do\u011frultusunda 'lidere sadakat \u015ferefimizdir' diyerek Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in gayret g\u00f6sterdik. Ancak se\u00e7imlerin ard\u0131ndan ABD bo\u015f durmad\u0131. ,20 ayd\u0131r hapiste yatan Brunson'un hi\u00e7bir problemi olmazken ev hapsine \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra Trump resmen T\u00fcrkiye'ye sava\u015f a\u00e7t\u0131. ,Kas\u0131m ay\u0131nda yap\u0131lacak se\u00e7imi de planlayarak ve ona g\u00f6re hesap yapan Trump kendi i\u00e7 siyasetine malzeme olarak T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendine d\u00fc\u015fman se\u00e7ti. Yapt\u0131r\u0131m ve ambargolar uygulamaya ve T\u00fcrk milletini k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131" dedi.\r\n\r\n,Enginyurt, d\u00fcn Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n ABD mallar\u0131n\u0131n boykot edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi\u011fini aktararak, "T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131'n\u0131n d\u00fcnk\u00fc \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nem arz etmi\u015ftir. \u00d6zellikle Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131'n\u0131n Iphone telefonu olanlar\u0131n ve Iphone telefonu alacaklar\u0131n almamas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 bizim i\u00e7in adeta en \u00f6nemli \u00e7a\u011fr\u0131 haline d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fr\u0131y\u0131 duyduktan sonra bug\u00fcn itibariyle iPhone telefonunu teslim etti\u011fini belirten Enginyurt, "Buradan da iPhone telefonun kullanmayaca\u011f\u0131m\u0131 b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'ye ilan ediyorum. Yerine de bug\u00fcn Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine G\u00fcney Kore men\u015feli Samsung marka telefonu kullanmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131m\u0131 yine ayn\u0131 \u015fekilde b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'ye ilan ediyorum" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Enginyurt, bu s\u00fcre\u00e7te Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yaln\u0131z b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011finin de alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z b\u0131rak\u0131lmamal\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye'de t\u00fcm milletvekili ve il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 iPhone telefonunu b\u0131rakmaya ve terk etmeye davet ediyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00d6te yandan, MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 K\u00f6ksal Y\u0131lmaz ise yan\u0131nda getirdi\u011fi iPhone marka telefonu aya\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131nda tekmeleyerek k\u0131rd\u0131.,Alt\u0131nordu il\u00e7esi Yeni Mahalle'deki telefon bayisine gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, \u00f6nce yan\u0131nda getirdi\u011fi Iphone marka telefonunun sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi.