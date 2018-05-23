MHP Lideri Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti

Milliyet\u00e7i Hareket Partisi (MHP)'nin resm\u00ee Twitter hesab\u0131ndan g\u00f6r\u00fc\u015fmeden foto\u011fraflar payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmeye ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli, rahats\u0131zlanan Alaattin \u00c7ak\u0131c\u0131\u2019y\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc K\u0131r\u0131kkale Y\u00fcksek \u0130htisas Hastanesi\u2019nde ziyaret ediyor" denildi.,MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, Alaattin \u00c7ak\u0131c\u0131\u2019y\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc K\u0131r\u0131kkale Y\u00fcksek \u0130htisas Hastanesi\u2019nde ziyaret etti. \r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmenin detay\u0131na ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131.,.