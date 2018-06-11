MHP lideri Bahçeli'den darbe girişimi iddiası

\u0130zmir'de se\u00e7menle bulu\u015fan MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, yeniden darbe giri\u015fimi olaca\u011f\u0131n\u0131n konu\u015fuldu\u011funu s\u00f6yledi. ,'24 Haziran Yeni Bir Do\u011fu\u015f, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi, Neden, Nas\u0131l' temas\u0131 ile K\u00fclt\u00fcrpark Fuar alan\u0131 3 No'lu Holde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131ya, \u0130zmir milletvekili adaylar\u0131 ve te\u015fkilat mensuplar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra; Manisa, U\u015fak, Denizli, Ayd\u0131n, Mu\u011fla il te\u015fkilatlar\u0131 ve milletvekili adaylar\u0131 da kat\u0131ld\u0131. ,Ba\u015farmaktan ba\u015fka se\u00e7enek tan\u0131m\u0131yoruz. T\u0131pk\u0131, ilk kur\u015funu s\u0131kan Hasan Tahsin gibi, t\u0131pk\u0131, Konak Meydan\u0131ndaki h\u00fck\u00fcmet kona\u011f\u0131na al bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7eken Y\u00fczba\u015f\u0131 \u015eerafettin gibi. ,Ne yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n bilincinde de\u011filsek her \u00e7aba bo\u015funa, her gayret beyhudedir. Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, y\u00fcksek \u00fclk\u00fcleri ruh ve akl\u0131nda ta\u015f\u0131yan m\u00fccadeleci dava insanlar\u0131 i\u00e7in anlaml\u0131 ve bereketlidir. ,Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n, g\u00fcc\u00fcn\u00fc millet akl\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan Bah\u00e7eli, "Ufkunu istikbalin ayd\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla aralayan tarihi bir uzla\u015fma, milli bir anla\u015fmad\u0131r. T\u00fcrkiye \u00e7ok cepheli sald\u0131r\u0131 ve tahriklerle bo\u011fu\u015furken, tesis ve temin edilmi\u015f Cumhur \u0130ttifak\u0131 milli istiklalin g\u00fcvencesi, milli iradenin \u00fcmit \u00e7e\u015fmesi, kucakla\u015fma zeminidir. Buna sahip \u00e7\u0131k\u0131lmal\u0131d\u0131r. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itinayla korunmal\u0131d\u0131r. Tarih boyunca birlik ve beraberli\u011fimiz ne zaman bozulduysa y\u0131k\u0131m ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz hale gelmi\u015ftir. Ekme\u011fimizi b\u00f6l\u00fc\u015fece\u011fiz, hem doyaca\u011f\u0131z, hem de doyuraca\u011f\u0131z. Muhabbet ve h\u00fcrmetimizi b\u00f6l\u00fc\u015fece\u011fiz, dik duraca\u011f\u0131z, diri olaca\u011f\u0131z. Ancak vatan\u0131m\u0131z\u0131 asla b\u00f6ld\u00fcrmeyece\u011fiz. Milletimizi b\u00f6l\u00fcc\u00fclere kurban ettirmeyece\u011fiz. K\u00fcresel vah\u015fili\u011fe, emperyalizmin \u015fiddet ve senaryolar\u0131na teslim olmayaca\u011f\u0131z. Milli M\u00fccadele, pusuya yatm\u0131\u015f hain ve i\u015fbirlik\u00e7ileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete u\u011fratt\u0131. Milli mukavemet cumhurun ittifak duru\u015fuyla canland\u0131, cesaret kazand\u0131. \u0130ttifak, iradenin mahsul\u00fcd\u00fcr. \u0130rade ise T\u00fcrk milletidir, T\u00fcrkiye'nin tarihi haklar\u0131d\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,"FET\u00d6 ise 15 Temmuz 2016'da darbe ve i\u015fgale te\u015febb\u00fcs etmi\u015ftir. PKK ile FET\u00d6 aras\u0131nda hi\u00e7bir fark yoktur. Bu hain ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri bir madalyonun \u00f6n ve arka y\u00fczleri gibidir. T\u00fcrk ve \u0130slam d\u00fc\u015fmanlar\u0131 etnik hassasiyet ve dini inan\u00e7lar\u0131 istismar ederek istila ve ihanet \u00e7eteleri kurmu\u015flard\u0131r. Pe\u015finden de Anadolu'ya s\u00fcrm\u00fc\u015fler, T\u00fcrk milletinin \u00fcst\u00fcne salm\u0131\u015flard\u0131r. Bir olmazsak, dayan\u0131\u015fma i\u00e7inde m\u00fccadele etmezsek zulm\u00fcn eleba\u015flar\u0131, cinayet \u00e7eteleri durmayacak, vazge\u00e7meyecektir. \u0130\u015fte son g\u00fcnlerde FET\u00d6'n\u00fcn bir kez daha darbeye te\u015febb\u00fcs edece\u011fi konu\u015fulmaktad\u0131r. PKK zaten kan d\u00f6kmeye, can almaya devam etmektedir. \u0130zmir'den a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k s\u00f6yl\u00fcyorum, i\u011fren\u00e7 niyet sahiplerini uyar\u0131yorum; E\u011fer T\u00fcrkiye yeni bir i\u015fgal giri\u015fimine maruz kal\u0131rsa, b\u00f6ylesi bir felaket bir kez daha ya\u015fan\u0131rsa, bu defa hi\u00e7bir su\u00e7lu ve hain sa\u011f kalamayacakt\u0131r. Varl\u0131\u011f\u0131m\u0131za g\u00f6z koyanlar\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fc oyar\u0131z. Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131za leke s\u00fcrmeye kalk\u0131\u015fanlar\u0131 de\u011fil \u0130zmir'de denize d\u00f6kmek, alay\u0131n\u0131 cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini i\u00e7tiklerini burunlar\u0131ndan fitil fitil getiririz."\r\n\r\n,Konu\u015fmas\u0131nda, Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131 ele\u015ftiren Bah\u00e7eli, "S\u00f6zde millet ittifak\u0131nda toplanan partiler hezeyan i\u00e7indedir. Ne dedikleri belli de\u011fildir. \u0130lkeleri belirsizdir. Siyasi ahlaklar\u0131 silik ve s\u00f6n\u00fckt\u00fcr. Hepsi birden T\u00fcrkiye'nin aleyhine \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. FET\u00d6'ye itirazlar\u0131 yoktur. PKK'yla ilgili tepki ve kayg\u0131lar\u0131 duyulmam\u0131\u015ft\u0131r. Hepsi birden a\u011f\u0131z birli\u011fi etmi\u015f\u00e7esine ter\u00f6rist Demirta\u015f'\u0131n hayran\u0131 kesilmi\u015flerdir. S\u00f6zde K\u00fcrt sorununu tan\u0131mak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vam\u0131\u015flard\u0131r. T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanlar\u0131n\u0131n ta\u015feron ve temsilcili\u011fine talip olmu\u015flard\u0131r. Milli de\u011filler. D\u00fcr\u00fcst de\u011filler. \u0130radeli de\u011filler. Adam gibi adam olmaktan