MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi belli oldu

,MHP`nin 27`nci D\u00f6nem milletvekili aday listesi a\u00e7\u0131kland\u0131. MHP Genel Ba\u015fkan Bah\u00e7eli, memleketi Osmaniye`den 1. s\u0131rada listede yer ald\u0131.\r\n,Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mevl\u00fct Karakaya Ankara birinci b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, Deniz Depboylu Ayd\u0131n\u2019dan 1. s\u0131rada, Ya\u015far Y\u0131ld\u0131r\u0131m Ankara \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, Semih Yal\u00e7\u0131n \u0130stanbul birinci b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, \u0130zzet Ulvi Y\u00f6nter \u0130stanbul birinci b\u00f6lgeden 2. s\u0131rada, Celal Adan \u0130stanbul ikinci b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, Fethi Y\u0131ld\u0131z \u0130stanbul \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, Mustafa Kalayc\u0131 Konya\u2019dan 1. s\u0131rada aday g\u00f6sterildi.\r\n,Parti Genel Sekreteri \u0130smet B\u00fcy\u00fckataman Bursa birinci b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada, genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Hidayet Vahapo\u011flu Bursa ikinci b\u00f6lgeden 1. s\u0131rada aday olurken, Erkan Haberal Ankara \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6lgeden 2. s\u0131rada, Saffet Sancakl\u0131 da Kocaeli\u2019nden 1. s\u0131rada aday listesine girdi.\r\n,\u0130\u015fte MHP`nin milletvekili adaylar\u0131n\u0131n il il listesi\r\n,Uzun s\u00fcre MHP grup ba\u015fkanvekilli\u011fi yapt\u0131ktan sonra bu g\u00f6revinden 2 y\u0131l \u00f6nce istifa eden \u0130zmir Milletvekili Oktay Vural, adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapmas\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k listede yer almad\u0131. \u0130ki d\u00f6nemdir milletvekilli\u011fi yapan Mehmet Parsak da aday listesinde yer almayan isim oldu.\r\n