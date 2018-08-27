MHP’nin af taslağı hazır

MHP, se\u00e7im \u00f6ncesi g\u00fcndeme getirdi\u011fi \u2018af\u2019la ilgili kanun teklifi tasla\u011f\u0131n\u0131 tamamland\u0131. ,MHP lider Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin genel \u00e7er\u00e7evesini \u00e7izdi\u011fi teklif \u00fczerinde, MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Feti Y\u0131ld\u0131z ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki partinin hukuk\u00e7ular\u0131ndan olu\u015fan heyet, teklifin tasla\u011f\u0131n\u0131 bitirdi., Toplam 8 maddeden olu\u015facak teklifte, FET\u00d6, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile \u00e7ocuk istismar\u0131 ve kad\u0131n cinayetleri mahkumlar\u0131 kapsam d\u0131\u015f\u0131nda tutuldu. ,MHP, teklifi yeni yasama d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda TBMM\u2019ye sunmay\u0131 planl\u0131yor. ,Y\u0131ld\u0131z, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n bu tip ki\u015filerin topluma kazand\u0131rmak oldu\u011funu, taslak \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam edece\u011fini s\u00f6yledi. ,T\u00fcrkiye\u2019de genel aff\u0131n \u015fartlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Y\u0131ld\u0131z, \u015f\u00f6yle devam etti: ,Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z teklif tasla\u011f\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. ,Elbette tutuklu ve h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn ailelerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, su\u00e7tan zarar g\u00f6renleri, ma\u011fdurlar\u0131 g\u00f6zetmek zorunday\u0131z. Bu konuda toplumda bir mutabakat olu\u015fmal\u0131. ,Cumhuriyet tarihi boyunca \u00e7\u0131kan 52 aff\u0131 inceledik. Bizim su\u00e7u meslek edinmi\u015f insanlar\u0131 affetmek gibi bir amac\u0131m\u0131z yok. Y\u0131ld\u0131z, MHP\u2019nin parlamentodaki \u00e7o\u011funlu\u011funun teklifi \u00e7\u0131karmaya yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, mutlaka parlamentoda di\u011fer partilerden destek g\u00f6rmesi gerekti\u011fini kaydetti.