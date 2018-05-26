MHP vaatlerini bugün açıklıyor

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, partisinin se\u00e7im beyannamesini bug\u00fcn a\u00e7\u0131kl\u0131yor. ,Ankara Arena Spor Salonu\u2019nda yap\u0131lacak toplant\u0131da milletvekilleri adaylar\u0131 da tan\u0131t\u0131lacak.,Se\u00e7im beyannamesinin \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131 Cumhur \u0130ttifak\u0131 ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi olu\u015fturacak. , \u201cEkonomi\u201d, \u201ckad\u0131n\u201d, \u201csosyal\u201d, \u201ce\u011fitim\u201d ve \u201csa\u011fl\u0131k\u201d ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda vaatler s\u0131ralanacak. Beyannamede ayr\u0131ca, mahk\u00fbmlara d\u00f6n\u00fck af vaadinde bulunulacak. ,24 Haziran'dan sonra bamba\u015fka bir T\u00fcrkiye olaca\u011f\u0131 anlat\u0131lacak. Yeni sistemle T\u00fcrkiye'nin \u00f6n\u00fcndeki t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131n giderilece\u011fi anlat\u0131lacak., Bah\u00e7eli, "\u00c7ocuk istismarc\u0131lar\u0131, tecav\u00fczc\u00fcler, kad\u0131n katilleri, PKK\u2019l\u0131lar, FET\u00d6\u2019c\u00fcler hari\u00e7 olmak \u00fczere, demir parmakl\u0131klar\u0131n gerisinde \u00f6zg\u00fcrl\u00fck hayali kuran, zindanda g\u00fcn sayan, dama d\u00fc\u015f\u00fcp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini \u00e7eken kader kurbanlar\u0131n\u0131 afla taltif etmek niye ak\u0131llara gelmez?" diyerek af \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Beyannamede mahk\u00fbmlara y\u00f6nelik af vaadinde de bulunulacak. MHP'nin iktidar olmas\u0131 halinde, 5 su\u00e7 grubu haricinde af \u00e7\u0131kar\u0131laca\u011f\u0131 beyan edilecek.,Ekonomi alan\u0131na da geni\u015f yer verilecek olan beyannamede Bah\u00e7eli, ekonomide 7 alanda reform vaadinde bulunacak. Esnaf\u0131n ve \u00e7ift\u00e7inin prim vergisinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 da beyannamede yer alacak. Ter\u00f6rle m\u00fccadele konusu da beyannamede geni\u015f yer bulacak. FET\u00d6, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile etkin m\u00fccadele beyannamenin ana unsurlar\u0131ndan biri olacak.,MHP Grup Ba\u015fkanvekili Erhan Usta, "\u015eu anki Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n birinci turda cumhurba\u015fkan\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 net \u015fekilde alanda g\u00f6r\u00fcyoruz. Bunu sahada da g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn..." dedi. , Erhan Usta, baz\u0131 anketlerin alg\u0131y\u0131 y\u00f6netmek ad\u0131na yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, bunlar\u0131n manip\u00fclasyon oldu\u011funu s\u00f6yledi. Milletin anket\u00e7ilere g\u00fcvenmedi\u011fi i\u00e7in duygular\u0131n\u0131 aktarmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Usta, \u015funlar\u0131 kaydetti: "\u00d6zellikle MHP'yi ilgilendiren k\u0131sm\u0131yla ilgili s\u00f6yl\u00fcyorum, anketlerde Milliyet\u00e7i Hareket Partisine bi\u00e7ilen oyun 3 kat\u0131na ula\u015faca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok net \u015fekilde s\u00f6yleyebilirim. ,Anketlerden \u00e7ok farkl\u0131 bir hava var piyasada. Biz her kesime gidiyoruz, insanlara dokunuyoruz. \u00d6zellikle baz\u0131 siyasi partiler anketlerle \u015fi\u015firilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Onun da zaman i\u00e7erisinde nas\u0131l bir balon oldu\u011funu g\u00f6rece\u011fiz. \u00c7ok zaman kalmad\u0131. Anket\u00e7ilerin b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rece\u011fiz."