MHP’ye en az yüzde 6 kayma var

AK Parti y\u00f6netimi, 24 Haziran\u2019daki y\u00fczde 7\u2019lik oy kayb\u0131n\u0131 masaya yat\u0131rd\u0131. , Son d\u00f6rt g\u00fcnde yap\u0131lan de\u011ferlendirme toplant\u0131lar\u0131nda; MHP\u2019nin y\u00fczde 5-6 oy alaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar\u0131n milliyet\u00e7i se\u00e7meni korkuttu\u011funu, bu nedenle \u00f6zellikle Orta Anadolu ve Karadeniz\u2019deki baz\u0131 illerde AK Parti se\u00e7meninin MHP\u2019ye y\u00f6neldi\u011fini dile getirildi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bug\u00fcn yap\u0131lacak MYK ve MKYK toplant\u0131lar\u0131nda 24 Haziran se\u00e7imleri masaya yat\u0131r\u0131lacak. AK Parti y\u00f6netimin son d\u00f6rt g\u00fcnd\u00fcr yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131larda se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 ile ilgili ortaya \u00e7\u0131kan ilk tespitlerde, AK Parti\u2019den y\u00fczde 5-6 civar\u0131nda MHP\u2019ye, y\u00fczde 1 civar\u0131nda Saadet Partisi ve \u0130yi Partiye oy kayd\u0131\u011f\u0131 belirlendi. AK Parti kurmaylar\u0131, \u201cSe\u00e7im kampanyas\u0131 boyunca HDP baraj alt\u0131nda kalacak diye alg\u0131 olu\u015fturuldu, CHP se\u00e7meni HDP\u2019ye y\u00f6neldi. MHP konusunda da ayn\u0131 alg\u0131 operasyonu yap\u0131ld\u0131 ve bizim se\u00e7menlerimiz MHP\u2019yi Meclis\u2019e ta\u015f\u0131mak i\u00e7in, do\u011fal olarak MHP\u2019ye oy vermi\u015f olabilir\u201d de\u011ferlendirmesi yapt\u0131. AK Parti y\u00f6netimine g\u00f6re, oy kayb\u0131ndaki bir ba\u015fka sebep ise yerel y\u00f6netimlerin baz\u0131 uygulamalar\u0131ndan kaynaklanan s\u0131k\u0131nt\u0131lar. AK Parti y\u00f6neticileri, \u201c\u00d6yle ki, soka\u011f\u0131ndaki k\u0131r\u0131k bir kald\u0131r\u0131m ta\u015f\u0131na k\u0131z\u0131p oy vermeyen bile olabilir. Oransal olarak y\u00fcksek de\u011fildir ancak, bireysel problemlerden kaynaklanan veya belediyeye k\u0131zan, partiyi cezaland\u0131rmak istemi\u015f olabilir\u201d g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getirdi., Parti y\u00f6netiminin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, 1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imleri ile k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda, AK Parti 70 ilde oy kaybetti, 11 ilde ise oyunu art\u0131rd\u0131. 29 ildeki oy kayb\u0131 y\u00fczde 10\u2019nun \u00fczerinde oldu. AK Parti\u2019nin tespitlerine g\u00f6re, oy kayb\u0131n\u0131n y\u00fczde 10 ve \u00fczeri oldu\u011fu Kayseri, K\u0131r\u0131kkale, Yozgat, \u00c7orum, Aksaray, Bolu, Ordu Ni\u011fde, D\u00fczce; Ad\u0131yaman, Malatya ve K\u00fctahya gibi illerde, AK Parti\u2019nin se\u00e7meni MHP\u2019ye y\u00f6neldi.,AK Parti\u2019de yap\u0131lan ilk de\u011ferlendirmelerde, 30 civar\u0131ndaki ilde aday listeleri ile ilgili \u2018yerel dengelerden\u2019 kaynaklanan tepkiler olu\u015ftu\u011fu tespiti yap\u0131ld\u0131. Bu illerin baz\u0131lar\u0131nda \u2018liste ba\u015f\u0131\u2019 g\u00f6sterilen isimlerle ilgili tepki geldi\u011fi, baz\u0131 illerde ise \u2018s\u0131ralamalar\u2019 y\u00fcz\u00fcnden s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 belirlendi.,Her se\u00e7imden sonra ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir se\u00e7im de\u011ferlendirmesi yapan AK Parti\u2019de bu kez sand\u0131k baz\u0131ndaki sonu\u00e7lar bile de\u011ferlendirmeye al\u0131nacak. Se\u00e7im \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, 1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imlerinde al\u0131nan sonu\u00e7lar ile 24 Haziran\u2019da al\u0131nan sonu\u00e7lar\u0131 sand\u0131k sand\u0131k k\u0131yaslayarak bir rapor haz\u0131rlayacak. Bu kapsamda, sand\u0131k ve mahalle sorumlular\u0131ndan, adaylardan, il-il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 ve belediye ba\u015fkanlar\u0131ndan \u2018Oy oran\u0131n\u0131n neden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne y\u00f6nelik\u2019 de\u011ferlendirmeleri soruldu. Ayr\u0131ca, Genel Merkez b\u00fcnyesinde \u00f6zel bir strateji ekibi se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ili\u015fkin analiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapacak. Ortaya \u00e7\u0131kacak veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcrece ili\u015fkin politikalar belirlenecek.