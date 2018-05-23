Michelangelo, Medici Ailesi'nin özel bir isteği üzerine hangisini yapmıştır?

Cevap: A) Kardan Adam,Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131nda 60 bin TL'lik soruda yar\u0131\u015fmac\u0131ya, ''Michelangelo, R\u00f6nesans d\u00f6neminde Floransa'n\u0131n \u00f6nde gelen Medici Ailesi'nin \u00f6zel bir iste\u011fi \u00fczerine hangisini yapm\u0131\u015ft\u0131r?' sorusu soruldu. ,''Kardan adam, Su kayd\u0131ra\u011f\u0131, Tahteravalli ve Labirent bah\u00e7e'' cevap \u015f\u0131klar\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu Michelangelo, R\u00f6nesans d\u00f6neminde Floransa'n\u0131n \u00f6nde gelen Medici Ailesi'nin \u00f6zel bir iste\u011fi \u00fczerine hangisini yapm\u0131\u015ft\u0131r? sorusunun cevab\u0131 internette merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor. ,Michelangelo, R\u00f6nesans d\u00f6neminde Floransa'n\u0131n \u00f6nde gelen Medici Ailesi'nin \u00f6zel bir iste\u011fi \u00fczerine hangisini yapm\u0131\u015ft\u0131r? gibi arad\u0131\u011f\u0131n\u0131z detaylar burada.