Mide bulandıran manzara! Operasyon düzenlendi

Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Zab\u0131tas\u0131, sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullarda \u00fcretim yapanlara g\u00f6z a\u00e7t\u0131rm\u0131yor.\r\n,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kepez \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Kepez \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, H\u00fcsn\u00fc Karaka\u015f ve G\u00fcne\u015f Mahallesi\u2019nde sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullarda \u00fcretim yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edilen evlere e\u015f zamanl\u0131 operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n,Bask\u0131nda sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullarda \u00fcretilen midyelere el konuldu.\r\n,Hijyen kurallar\u0131n\u0131n yok say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 evlerde \u00fcretilen midye dolmalar\u0131n eski merdaneli \u00e7ama\u015f\u0131r makinelerinde ve \u00e7uvallarda sakland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Olduk\u00e7a sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullardaki midyeleri g\u00f6ren zab\u0131ta ve emniyet ekipleri \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan manzara, bu kadar da olmaz dedirtti.\r\n,\u00c7uvallar i\u00e7indeki bin 512 kilogram midye ile midye dolma yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan k\u00fcflenmi\u015f pilav, merdaneli \u00e7ama\u015f\u0131r makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek \u00fczere el konuldu.\r\n,Kepez \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan \u00fcretim yapan ki\u015filere cezai i\u015flem uyguland\u0131.\r\n