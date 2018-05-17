Mide bulandıran olay! Yoğurt kovası ile o halde yakalandı

Mide buland\u0131ran olay! ,Yo\u011furt kovas\u0131 ile o halde yakaland\u0131... ,Tazminats\u0131z kovuldu,3. \u0130\u015f Mahkemesi'ne m\u00fcracaat eden a\u015f\u00e7\u0131, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin haks\u0131z \u015fekilde i\u015fverence feshedildi\u011fini ileri s\u00fcrerek, k\u0131dem ve ihbar tazminatlar\u0131 ile \u00fccret, izin, vergi iadesi, fazla \u00e7al\u0131\u015fma, hafta ve genel tatil alacaklar\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Mahkemede savunma yapan i\u015fyeri sahibi ise; davac\u0131n\u0131n yemekhaneye yapm\u0131\u015f oldu\u011fu b\u00fcy\u00fck tuvaletini yo\u011furt kovas\u0131 i\u00e7inde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131rken g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi taraf\u0131ndan saptan\u0131p tutanak tutulmas\u0131 \u00fczerine i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin feshedildi\u011fini belirtip, davan\u0131n reddini talep etti. ,Dava dosyas\u0131n\u0131 yeniden inceleyen Yarg\u0131tay, mahkeme karar\u0131n\u0131 bozdu. Yarg\u0131tay karar\u0131nda, "\u0130\u015f Kanunu'nun 25. maddesinde; ahlak ve iyi niyet kurallar\u0131na uymayan haller s\u0131ralanm\u0131\u015f ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varl\u0131\u011f\u0131nda i\u015fverenin hakl\u0131 fesih imkan\u0131n\u0131n oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131r. ,\u0130\u015fverenin g\u00fcvenini k\u00f6t\u00fcye kullanmak, h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmak, i\u015fverenin meslek s\u0131rlar\u0131n\u0131 ortaya atmak gibi do\u011fruluk ve ba\u011fl\u0131l\u0131\u011fa uymayan i\u015f\u00e7i davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n da i\u015fverene hakl\u0131 fesih imkan\u0131 verdi\u011fi ifade edilmi\u015ftir.\r\n\r\n,Somut olayda, mahkemece istifa dilek\u00e7esinin bask\u0131 alt\u0131nda al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esi ile k\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131n\u0131n kabul\u00fcne karar verilmi\u015f ise de bir an i\u00e7in i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin daval\u0131 i\u015fveren taraf\u0131ndan feshedildi\u011fi kabul edilse bile tuvaletini yo\u011furt kovas\u0131na yaparak yemekhanede \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7inin insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ayk\u0131r\u0131 davran\u0131\u015f\u0131 fesih i\u00e7in hakl\u0131 sebep olu\u015fturmaktad\u0131r. \r\n,Mahkeme, davay\u0131 k\u0131smen kab\u00fcl edince \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nen i\u015fveren karar\u0131 temyiz etti.\r\n\r\n,K\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131n\u0131n reddine karar verilmesi gerekirken yaz\u0131l\u0131 \u015fekilde karar verilmesi hatal\u0131 olup bozmay\u0131 gerektirmi\u015ftir" denildi. \r\n