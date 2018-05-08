Migreniniz varsa bu duruma dikkat!

Migren a\u011fr\u0131lar\u0131 \u00e7ekenler bu duruma dikkat edin!,Danimarka'da 19 y\u0131l s\u00fcren ara\u015ft\u0131rmada yakla\u015f\u0131k 500 bin ki\u015fi \u00fczerinde de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015f ve 51 bin migren hastas\u0131n\u0131n takiplerinde kalp krizi riskinin ve kalp ritim bozuklu\u011fu olu\u015fma riskinin 1.5 kat daha fazla oldu\u011fu saptanm\u0131\u015ft\u0131r. ,Yine ayn\u0131 ara\u015ft\u0131rmada inme riskinin migreni olan ki\u015filerde iki misli fazla oldu\u011fu belirtilmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman\u0131 Prof.Dr.Ahmet \u00d6zkara ara\u015ft\u0131rma ile ilgili \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; ''Migren ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 nedenleri aras\u0131nda d\u00fcnyada ilk s\u0131rada yer almaktad\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmalarda Amerika'da her 100 ki\u015fiden 12'sinin migren hastas\u0131 oldu\u011fu saptanm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmalar migreni olan ki\u015filerin inme ge\u00e7irme ihtimalinin daha fazla oldu\u011funu g\u00f6stermi\u015ftir. ,Bunun nedenleri konusunda net bir sonu\u00e7 bulunmasa da, migreni olanlarda kan\u0131n p\u0131ht\u0131la\u015fma oran\u0131n\u0131n artm\u0131\u015f olmas\u0131, beynin kan ak\u0131m\u0131n\u0131n azalm\u0131\u015f olmas\u0131 ve damar yap\u0131s\u0131n\u0131n bozulmu\u015f olmas\u0131n\u0131n bu sonucu do\u011furdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmekteyiz.,T\u00fcm bu bulgular \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, sigara, stres ve k\u00f6t\u00fc beslenme gibi di\u011fer fakt\u00f6rler de eklendi\u011finde migreni olan ki\u015filerin kalp krizi riskinin y\u00fcksek oldu\u011funu ve bu riskten uzakla\u015fmak kalp damar kontrollerini aksatmamalar\u0131 gerekti\u011fini \u00f6zellikle vurgulamak isterim''\r\n\r\n\r\n,