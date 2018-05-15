Migros da ucuz et satacak

Ucuz et sat\u0131\u015f\u0131na bir market daha kat\u0131ld\u0131.,Ramazan ay\u0131 \u00f6ncesi ucuz et satan marketlere Migros'ta kat\u0131ld\u0131. ,Et ve S\u00fct Kurumu (ESK) taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen ucuz et projesi kapsam\u0131nda 81 ilde bin 909 ma\u011fazas\u0131 bulunan \u2018Migros\u2019 ile anla\u015ft\u0131. ,B\u00f6ylece vatanda\u015f 15 binden fazla marketten ucuz et alabilecek. Migros marketleri k\u0131ymay\u0131 29 liradan, ku\u015fba\u015f\u0131n\u0131 ise 30 liradan sat\u0131yordu. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde karkas etlerin ma\u011fazada yerini almas\u0131ndan sonra sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 yine ayn\u0131 fiyat aral\u0131\u011f\u0131nda devam edece\u011fi bildirildi.,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde karkas etlerin ma\u011fazada yerini almas\u0131ndan sonra sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 yine ayn\u0131 fiyat aral\u0131\u011f\u0131nda devam edece\u011fi bildirildi.,Bu arada G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba, ziraat m\u00fchendisi, veteriner, g\u0131da m\u00fchendisleri istihdam\u0131 i\u00e7in 9 \u015eubat\u2019ta 10 bin 551 ki\u015finin bakanl\u0131k ailesine kat\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik gerekli kurulu\u015flara yaz\u0131lar\u0131 yazd\u0131klar\u0131na da de\u011findi.,