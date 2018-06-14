Mike Pompeo'dan çok kritik Kuzey Kore açıklaması

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin temel n\u00fckleer silahs\u0131zlanma ad\u0131mlar\u0131n\u0131 gelecek iki y\u0131l i\u00e7inde atmas\u0131n\u0131 istediklerini bildirdi.\r\n,G\u00fcney Kore'nin ba\u015fkenti Seul'de bulunan Mike Pompeo, gazetecilere ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un aras\u0131nda Singapur'da yap\u0131lan zirvede n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nma konusunda belirlenen takvim konusunda genel bir de\u011ferlendirmede bulundu.\r\n,Pompeo, Washington y\u00f6netiminin, Trump'\u0131n g\u00f6revdeki ilk d\u00f6neminin sonundan, yani 2021 y\u0131l\u0131 ocak ay\u0131ndan \u00f6nce "temel silahs\u0131zlanma" ad\u0131mlar\u0131n\u0131n at\u0131labilmi\u015f olmas\u0131n\u0131 \u00fcmit etti\u011fini belirtti.\r\n,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131, Kuzey Kore bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nmada ad\u0131m ad\u0131m yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 kabul etti\u011fine ili\u015fkin haberlere \u015f\u00fcpheyle yakla\u015f\u0131lmas\u0131 tavsiyesinde bulunarak "di\u011fer yerlerde yaz\u0131lan \u015feylerin dikkate al\u0131nmamas\u0131 gerekti\u011fini" vurgulad\u0131.\r\n,ABD ile Kuzey Kore aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin gelecek hafta s\u00fcrece\u011fini, s\u00fcrecin bundan sonra kendisi taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclece\u011fini ifade eden Pompeo, ABD ve Kuzey Kore ekiplerinin daha fazla ilerleme sa\u011flamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Pompeo, Kuzey Kore'nin, ABD ile yap\u0131lacak herhangi bir anla\u015fmada yer alacak n\u00fckleer taahh\u00fctlerin "etrafl\u0131ca bir tasdik" s\u00fcrecinden ge\u00e7irilece\u011fini idrak etti\u011fini de kaydetti.\r\n,Pompeo, Kuzey Kore'nin n\u00fckleer program\u0131 konusunda iyi niyetle m\u00fczakere etmeyi durdurmas\u0131 halinde ABD-G\u00fcney Kore ortak tatbikatlar\u0131na devam edilece\u011fini, zirve s\u0131ras\u0131nda Trump'\u0131n bunu Kim'e "kesin bir dille" aktard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.