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Trump'tan, Avrupalı otomotiv devlerine büyük tehdit
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Havası zehir kusan İstanbul’dan hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolüne
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Elif Şafak rengini belli etti
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Milletvekili adayı takım elbise ile denize girdi, oy istedi
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Saadet Partisi Ordu 2. sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç seçim çalışmaları kapsamında plaja gitti.
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