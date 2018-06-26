Milletvekili seçilemeyen ünlüler

Meclis\u2019in yeni vekilleri aras\u0131nda; sanat ve sporun \u00e7e\u015fitli dallar\u0131ndan bir\u00e7ok pop\u00fcler isim yer ald\u0131. ,D\u00fcnya \u015fampiyonu milli motosiklet\u00e7i Kenan Sofuo\u011flu ve eski milli futbolcu Alpay \u00d6zalan, AK Parti\u2019den milletvekili se\u00e7ilirken; roman k\u00f6kenli Cemal Bekle ve \u00d6zcan Pur\u00e7u da Meclis\u2019e girdi.,\u0130ttifak sistemi ile ilk yap\u0131lan se\u00e7imlerde bir\u00e7ok tan\u0131nan sima milletvekili olurken, baz\u0131lar\u0131 ise Meclis d\u0131\u015f\u0131nda kald\u0131.,AK Parti\u2019nin kurucular\u0131 aras\u0131nda yer alan \u0130stanbul 2. B\u00f6lge 16. s\u0131ra aday\u0131 Ay\u015fe B\u00f6h\u00fcrler Meclis\u2019e giremedi.,AK Parti Kahramanmara\u015f 7\u2019nci s\u0131radan aday olan T\u00fcrk \u0130slam Karako\u00e7 se\u00e7ilemezken; MHP\u2019den Ankara Milletvekili aday\u0131 g\u00fcvenlik uzman\u0131 Abdullah A\u011far da Meclis\u2019e giremeyen bir di\u011fer isim oldu.,18\u2019liklerden AK Parti\u2019li Elif Nur Bayram, \u0130Y\u0130 Parti\u2019li Merve Asa, CHP\u2019li \u0130smail Hakk\u0131 G\u00fcl, MHP\u2019li Veli O\u011fuzhan \u00d6zt\u00fcrk se\u00e7ilemedi., \u0130Y\u0130 Parti listelerinde \u00f6nde \u00e7\u0131kan baz\u0131 isimler de umdu\u011funu bulamad\u0131. ,Gazinocular kral\u0131 Fahrettin Aslan\u2019\u0131n o\u011flu oyuncu Mehmet Aslan se\u00e7ilemeyenler aras\u0131nda yer ald\u0131. ,\u0130Y\u0130 Parti Kocaeli\u2019den aday g\u00f6sterilen eski SAT Komandosu Kurmay Albay Ali T\u00fcrk\u015fen se\u00e7ilemeyen bir di\u011fer isim oldu. ,Yine \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin \u0130zmir\u2019den aday g\u00f6sterdi\u011fi Necip Hablemito\u011flu\u2019nun e\u015fi \u015eeng\u00fcl Hablemito\u011flu ve Kayseri\u2019den aday g\u00f6sterilen FET\u00d6\u2019n\u00fcn 15 Temmuz kalk\u0131\u015fmas\u0131nda yaralanan eski polis m\u00fcd\u00fcr\u00fc Fatih Ery\u0131lmaz Meclis\u2019e giremedi. ,\u201cHayata D\u00f6n\u00fc\u015f\u201d ad\u0131 alt\u0131nda cezaevlerine yap\u0131lan operasyonda kolunu kaybeden ve OHAL KHK\u2019s\u0131 ile ihra\u00e7 edilen HDP Ankara 3. B\u00f6lge 1. s\u0131ra aday\u0131 Veli Sa\u00e7\u0131l\u0131k se\u00e7ilemedi., HDP\u2019den istifa ederek Saadet Partisinden Milletvekili aday\u0131 olan Altan Tan da Meclis\u2019e giremedi.,Cumhur \u0130ttifak\u0131\u2019nda destek veren BBP\u2019den 18 aday AK Parti kontenjan\u0131ndan se\u00e7imlere girmi\u015fti. Tek se\u00e7ilen isim Genel Ba\u015fkan Mustafa Destici oldu.