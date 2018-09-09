Millî direnişle ilk şoku atlattık

T\u00fcrkiye, finansal ter\u00f6r\u00fcn ilk ata\u011f\u0131n\u0131 mill\u00ee m\u00fccadele ile atlatt\u0131. Ekonomi y\u00f6netimi, i\u015f d\u00fcnyas\u0131, \u00fcreticiler ve vatanda\u015flar, ellerindeki b\u00fct\u00fcn imk\u00e2nlar\u0131 kulland\u0131. D\u00f6vizdeki tansiyon d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Ankara ise krizin ba\u015f\u0131ndan itibaren ya\u015fanan geli\u015fmeleri ola\u011fan\u00fcst\u00fc \u00e7aba ile y\u00f6netti ve karamsarl\u0131k pompalayan sald\u0131r\u0131lar\u0131 p\u00fcsk\u00fcrtmeyi ba\u015fard\u0131. D\u00fcnya genelinde her merkeze ula\u015f\u0131larak, ABD\u2019nin tek tarafl\u0131 sald\u0131rgan tutumlar\u0131 anlat\u0131ld\u0131. Almanya, Fransa, \u00c7in, Rusya, \u0130ran ba\u015fta olmak \u00fczere, bir\u00e7ok \u00fclkeden T\u00fcrkiye\u2019ye destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131 geldi. Katar ise T\u00fcrkiye\u2019ye 15 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m paketi a\u00e7\u0131klad\u0131.mlad\u0131. ,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131\u2019da i\u015flem g\u00f6ren 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131, ge\u00e7en hafta y\u00fczde 2,28\u2019lik azal\u0131\u015fla 248,20 liraya geriledi. Dolar\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 da y\u00fczde 2,05\u2019lik azal\u0131\u015fla 6,4500 liraya geriledi.\r\n\r\n, Ekonomi y\u00f6netimi, bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de tedbirleri elden b\u0131rakmayacak. Bu kapsamda Orta Vadeli Plan yak\u0131nda a\u00e7\u0131klanacak ve Merkez Bankas\u0131, daha etkili silahlar\u0131n\u0131 devreye alacak.,\u00d6mer Faruk Bing\u00f6l\/\u0130STANBUL\r\n,Yurt i\u00e7i yerle\u015fiklerin mevduatlar\u0131n\u0131n 999 milyar 497 milyon liras\u0131 TL, 769 milyar 812 milyon liras\u0131 d\u00f6viz ve 31 milyar 898 milyon liras\u0131 alt\u0131nda bulunuyor. Haziran sonunda ise T\u00fcrk liras\u0131 mevduatlar 979 milyar lira, d\u00f6viz tevdiat hesaplar\u0131 727 milyar lira ve alt\u0131n hesaplar\u0131 32,5 milyar lira d\u00fczeyinde bulunuyordu. B\u00f6ylece haziran ay\u0131ndan a\u011fustos sonuna kadar ge\u00e7en bir ayl\u0131k s\u00fcrede, yurt i\u00e7i yerle\u015fikler, hesaplar\u0131na 20 milyar liral\u0131k T\u00fcrk liras\u0131 ve 42 milyar liral\u0131k d\u00f6viz ekledi. Alt\u0131n hesaplar\u0131nda ise 681 milyon liral\u0131k d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6ze \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu verilerine g\u00f6re; Temmuz 2018 itibar\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019de yerle\u015fik 89 milyon 614 bin mudi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduat\u0131, T\u00fcrk liras\u0131 baz\u0131nda 1 trilyon 801 milyar lira oldu. ,Bu s\u00fcre\u00e7te bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc, i\u015f d\u00fcnyas\u0131 ve vatanda\u015flar da sa\u011fduyulu davranarak, ellerindeki b\u00fct\u00fcn imk\u00e2nlarla mill\u00ee bir duru\u015f sergiledi ve ABD kaynakl\u0131 sald\u0131r\u0131lar, kenetlenerek savru\u015fturuldu.,T\u00fcrkiye, son y\u0131llarda d\u00fcnyada \u00f6rne\u011fi g\u00f6r\u00fclmemi\u015f ekonomik sald\u0131r\u0131lar\u0131n ilk \u015fokunu, mill\u00ee m\u00fccadele ve al\u0131nan tedbirlerle atlatmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ABD, a\u011fustos ay\u0131nda Rahip Brunson olay\u0131n\u0131 bahane ederek T\u00fcrkiye\u2019ye sald\u0131rm\u0131\u015f, ard\u0131ndan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ba\u015fta olmak \u00fczere i\u00e7 ve d\u0131\u015f mihraklar d\u00fc\u011fmeye basarak krizi k\u00f6r\u00fcklemeye \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f, T\u00fcrkiye\u2019nin siyasi istikrar\u0131 ve ekonomik g\u00fcc\u00fc hedef al\u0131nm\u0131\u015f, sald\u0131r\u0131lar\u0131n etkisiyle d\u00f6viz kurlar\u0131nda y\u00fczde 50\u2019ye varan y\u00fckseli\u015fler ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131., Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, di\u011fer ilgili bakanl\u0131klar, Merkez Bankas\u0131 ve BDDK\u2019n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tedbirler, d\u00f6vizdeki tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. 7,20 ile rekor k\u0131ran dolar, ge\u00e7ti\u011fimiz haftay\u0131 6,40 seviyesinden tama, Reel sekt\u00f6rde d\u00f6viz bor\u00e7lu \u015firketler s\u0131k\u0131nt\u0131ya girmi\u015f, \u00e7ar\u015f\u0131, pazar, market fiyatlar\u0131 spek\u00fclat\u00f6rlerin sald\u0131r\u0131s\u0131yla f\u0131rlam\u0131\u015f, enflasyon y\u00fckselmi\u015f, vatanda\u015flar ekonomik ve psikolojik anlamda k\u0131skaca al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ge\u00e7en hafta yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131ndan tek kazand\u0131ran borsa oldu.,BiST 100 endeksine d\u00e2hil hisse senetleri aras\u0131nda ge\u00e7en hafta en \u00e7ok y\u00fckselen, y\u00fczde 22 ile \u00c7ema\u015f D\u00f6k\u00fcm oldu. S\u00f6z konusu hisse senedini y\u00fczde 14,50\u2019lik art\u0131\u015fla Tat G\u0131da, y\u00fczde 13,60\u2019l\u0131k y\u00fckseli\u015fle de Flap Kongre Toplant\u0131 Hiz. izledi. , Borsa \u0130stanbul\u2019da B\u0130ST 100 endeksi, haftay\u0131 y\u00fczde 0,6\u2019l\u0131k kazan\u00e7la, 93.274 puandan kapatt\u0131. Endeks, hafta i\u00e7inde en d\u00fc\u015f\u00fck 92.206, en y\u00fcksek 94.656 puan\u0131 g\u00f6rd\u00fc.