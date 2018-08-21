Milli gurur... Zübeyde Süpürgeci Avrupa'da rekor kırdı!

2018 Para Atletizm Avrupa \u015eampiyonas\u0131'nda m\u00fccadele eden milli atlet Z\u00fcbeyde S\u00fcp\u00fcrgeci, kendi kategorisinde rekor k\u0131rarak alt\u0131n madalyan\u0131n sahibi oldu.\r\n\r\n,Almanya'n\u0131n ba\u015fkenti Berlin'de d\u00fczenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa \u015eampiyonas\u0131'nda milli atlet Z\u00fcbeyde S\u00fcp\u00fcrgeci, T54 kategorisi kad\u0131nlar 200 metrede, 30.96'l\u0131k derecesiyle \u015fampiyona rekoru k\u0131rarak alt\u0131n madalya kazand\u0131.\r\n\r\n,Bu sonucun ard\u0131ndan \u015fampiyonan\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde T\u00fcrkiye, 2 alt\u0131n ve 1 g\u00fcm\u00fc\u015f madalya elde etti.,Bu defa milli gururun ismi Z\u00fcbeyde S\u00fcp\u00fcrgeci...,.