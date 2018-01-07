Millî Mücadele'nin korkutan yüzleri 'Tülütabaklar'
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Her yıl Balıkesir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında gelenek haline gelen Tülütabak gösterisinin geçmişi, kentin Yunan askerleri tarafından işgal edildiği 1920'li yıllara dayanıyor. Ellerinde yeterli silah olmadığı için koyun ve keçi postu giyip, el, kol ve yüzlerini soba isiyle siyaha boyayarak Yunan askerlerini korkutup kaçırmak için ürkütücü bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) ilginç hikayesi her yıl 6 Eylül'de hatırlanıyor.