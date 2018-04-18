Milli Savunma Bakanı açıkladı! Yeni KHK geliyor…

Milli Savunma Bakan\u0131 Nurettin Canikli, FET\u00d6'n\u00fcn birinci a\u015fama mahrem ve kripto yap\u0131s\u0131na mensup, TSK i\u00e7inde 3 bin ki\u015filik bir yap\u0131y\u0131 de\u015fifre ettiklerini belirterek, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde KHK ile bunlar da ihra\u00e7 edilecek. Ba\u015fbakanl\u0131k'a g\u00f6nderdik" dedi.,Bakan Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Halin uzat\u0131lmas\u0131 hakk\u0131nda konu\u015ftu.,Canikli, "FET\u00d6'n\u00fcn birinci a\u015fama mahrem ve kripto yap\u0131s\u0131na mensup, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri i\u00e7inde 3 bin ki\u015filik bir yap\u0131 de\u015fifre ettik. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde KHK'yle bunlar da ihra\u00e7 edilecek. Ba\u015fbakanl\u0131\u011fa g\u00f6nderdik" ifadesini kulland\u0131.