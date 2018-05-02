Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü

Milli sporcu b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\r\n,.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Gaziantep`in \u015eahinbey il\u00e7esi Mavikent Mahallesi 4. Etap`ta Milli Bilek G\u00fcre\u015f\u00e7isi Bayram Ye\u015filyaprak (52) b\u0131\u00e7ak darbeleri ile \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine giden jandarma ekipleri,Olay\u0131n faili oldu\u011funu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli g\u00fcre\u015f\u00e7inin cenazesi ise otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Gaziantep Adli T\u0131p Kurumuna getirildi.\r\n,\u015eahs\u0131n sorgusunun ard\u0131ndan adli makamlara sevk edilece\u011fi belirtilirken, Ye\u015filyaprak`\u0131n cenazesi ise otopsinin ard\u0131ndan defnedilmek \u00fczere ailesine teslim edilecek.\r\n,\u00d6te yandan, polise teslim olan Kerim K.'n\u0131n, sorgusunda Bayram Ye\u015filyaprak'\u0131n e\u015fini taciz etti\u011fini ve kendisini de s\u00fcrekli tehdit etti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n,Olay g\u00fcn\u00fc evine gelen milli sporcu ile tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 da belirten Kerim K.'n\u0131n tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine Ye\u015filyaprak'\u0131 b\u0131\u00e7akla \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti\u011fi bildirildi.\r\nV\u00fccut geli\u015ftirme sporcusu Bayram Ye\u015filyaprak 2011 y\u0131l\u0131nda Bilek G\u00fcre\u015fi 21. Avrupa \u015eampiyonas\u0131`nda ikinci olmu\u015ftu.\r\n