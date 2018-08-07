Milli takımda büyük skandal! Turnuvadan çekildiler

Futbolda b\u00fcy\u00fck skandal! Bir \u00fclke o skandalla \u00e7alkaland\u0131...,Kom\u015fu \u00fclke Irak, futbol skandal\u0131yla \u00e7alkaland\u0131. \u00dclkenin U16 milli tak\u0131m\u0131ndaki oyuncular\u0131n ya\u015flar\u0131n\u0131n 18 ya\u015f\u0131ndan y\u00fcksek oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Skandal, kafilenin Bat\u0131 Asya Futbol Federasyonu turnuvas\u0131na gitti\u011fi s\u0131rada ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Pasaport kriziyle ortaya \u00e7\u0131kan skandal\u0131n online ortamda da sa\u011flamas\u0131 yap\u0131ld\u0131. U16 tak\u0131m\u0131 \u00fcyesi olan bu futbolcular\u0131n, May\u0131s ay\u0131nda \u00fclkede yap\u0131lan se\u00e7imlerde oy kulland\u0131klar\u0131 tespit edildi. Bu durumun futbolcular\u0131n 18 ya\u015f\u0131ndan yukar\u0131da olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6steren bir ba\u015fka kan\u0131t oldu\u011funa dikkat \u00e7ekildi.,Skandal\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Irak Futbol Federasyonu tak\u0131mdan sorumlu t\u00fcm y\u00f6netici ve teknik ekibi g\u00f6revden ald\u0131. FIFA, Irak\u2019a koydu\u011fu uzun y\u0131llar s\u00fcren uluslar aras\u0131 ma\u00e7lara ev sahipli\u011fi yapma yasa\u011f\u0131n\u0131 daha yeni Mart ay\u0131nda kald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Turnuvada Hindistan, Japonya, Yemen ve \u00dcrd\u00fcn gibi \u00fclkelerin 16 ya\u015f alt\u0131 tak\u0131mlar\u0131 m\u00fccadele edecekti. \u00dcrd\u00fcn\u2019\u00fcn ba\u015fkenti Amman\u2019daki turnuva i\u00e7in hareket eden sporculardan Ba\u011fdat Havaalan\u0131\u2019ndaki yetkililer \u015f\u00fcphelendi. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan sadece bir ya da iki futbolcu de\u011fil, 9 oyuncunun ya\u015flar\u0131n\u0131n 16\u2019n\u0131n \u00fczerinde oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Bu skandal geli\u015fmelerin ard\u0131ndan Asya Oyunlar\u0131\u2019nda m\u00fccadele edecek Irak Milli Tak\u0131m\u0131 turnuvadan \u00e7ekildi. Turnuvada Irak\u2019\u0131n U23 Milli Tak\u0131m\u0131 sahne alacakt\u0131. Geli\u015fmelerin ard\u0131ndan FIFA\u2019n\u0131n nas\u0131l bir tav\u0131r alaca\u011f\u0131 merak konusu oldu. (Milliyet),Irakl\u0131 U16 milli tak\u0131m\u0131 futbolcular\u0131na dikkat \u00e7ekmemeleri i\u00e7in yetkililer taraf\u0131ndan talimat verildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Buna g\u00f6re tak\u0131m personeli, oyunculardan gen\u00e7 g\u00f6r\u00fcnmeleri i\u00e7in sakallar\u0131n\u0131 kesmelerini istedi.