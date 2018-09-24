Milyarderlerin peşinden koştuğu Türk: Ceylan Ecer

T\u00fcrkler, kendilerini d\u00fcnyaya hayran b\u0131rakt\u0131. ,Bu isimlerin ba\u015f\u0131nda sanat dan\u0131\u015fman\u0131 Ceylan Ecer vard\u0131. ,The Collectors Fund'un en ba\u015far\u0131l\u0131 sanat dan\u0131\u015fmanlar\u0131ndan biri olan Ceylan Ecer, \u00f6zel koleksiyonculara ve sanata yat\u0131r\u0131m yapanlara dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapt\u0131. ,En kaliteli sanat eserlerini bulup, bunlar\u0131 \u00fcnl\u00fc i\u015fadamlar\u0131yla bulu\u015fturmaya ba\u015flad\u0131., D\u00fcnyan\u0131n ad\u0131ndan s\u00f6z etti\u011fi Ecer, ABD'de en ba\u015far\u0131l\u0131 10 T\u00fcrk aras\u0131nda yar ald\u0131. ,Forbes'a giren milyarderlerin, de\u011ferli bir tablo sat\u0131n almak istediklerinde arad\u0131klar\u0131 ilk isim olan Ecer, T\u00fcrkiye'ye b\u00fcy\u00fck bir gurur ya\u015fatt\u0131., Ba\u015far\u0131n\u0131n temelini prensipli \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u011flayan Ceylan Ecer, \u00e7ok \u00f6nemli bir eser arayan i\u015fadamlar\u0131n\u0131n bu hayalini nas\u0131l ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: ,"Talepten sonra bir strateji geli\u015ftiriyorum. Bu nedenle, s\u00fcre\u00e7 esnek ve zahmetli oluyor. T\u00fcrkiye de dahil d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki \u00e7e\u015fitli galeriler ve bayilerle yak\u0131n i\u015fbirli\u011fi i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. ,Ard\u0131ndan finansla galeridekileri bir araya getiriyoruz. Biraz sanatla finansman\u0131 bulu\u015fturuyoruz da diyebiliriz. \u00c7ok zevkli bir i\u015f, ancak bir o kadar da yorucu. \u00c7\u00fcnk\u00fc milyon dolarl\u0131k talepler oluyor" dedi.