Milyon dolarlık yat Türkiye'de

Bodrum\u2019da yakla\u015f\u0131k 8 ay boyunca bak\u0131m ve onar\u0131m\u0131 yap\u0131lan \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 2'nci Abdullah\u2019\u0131n el yap\u0131m\u0131 ah\u015fap yat\u0131 denize indirildi. ,44 metre uzunlu\u011funda ve yakla\u015f\u0131k 100 milyon dolar de\u011ferindeki \u201cAlmasarrah\u201d isimli yat ihti\u015fam\u0131 ile g\u00f6z doldurdu., Tamamen el i\u015f\u00e7ili\u011fi ve ah\u015fap oyma sanat\u0131 ile yap\u0131lan yat\u0131n bak\u0131mlar\u0131 A\u011fanlar Yachts tersanesinde 240 g\u00fcnde tamamland\u0131.,Milyon dolarl\u0131k yat T\u00fcrkiye'de,Ah\u015fap yat ve guletlerin ana vatan\u0131 olan Bodrum\u2019da ustalar\u0131n eline teslim edilen yat\u0131 A\u011fanlar Yachts personelleri \u00dcrd\u00fcn\u2019den ald\u0131. ,15 Temmuz 2017\u2019de Bodrum\u2019a gelen yat\u0131n bak\u0131m ve onar\u0131m\u0131 i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fan ekipler yakla\u015f\u0131k 240 g\u00fcnde kral\u0131n yat\u0131n\u0131 ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131 yeniledi.,Bak\u0131m ve onar\u0131m\u0131 tamamlanan \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 2\u2019nci Abdullah'\u0131n "Almasarrah" isimli ah\u015fap yat\u0131 denize indirildi. ,Umman\u2019da \u00fcretilen ve 44 metre uzunlu\u011fundaki \u201cAlmasarrah\u201d isimli yat\u0131n tamamen ah\u015fap oldu\u011fu, kullan\u0131lan malzemenin ise Birmanya tikinden oldu\u011fu ifade edildi. ,De\u011feri 100 milyon dolar\u0131n \u00fczerinde olan yat\u0131n Umman Sultan\u0131 K\u00e2bus bin Said bin Teymur taraf\u0131ndan \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 2\u2019nci Abdullah'a hediye edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,D\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 ah\u015fap yatlar\u0131ndan biri olan \u201cAlmasarrah\u201d\u0131n i\u00e7 k\u0131s\u0131m \u00f6zellikleri ile ilgili bilgi verilmedi.\r\n\r\n,Y\u0131llard\u0131r s\u0131r gibi saklanan yat\u0131n Bodrum\u2019da ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.,10 y\u0131ll\u0131k bak\u0131m\u0131 yap\u0131lan yat\u0131 g\u00f6renler ise hayran kald\u0131.,Ustalar taraf\u0131ndan incelenen yat\u0131n son r\u00f6tu\u015flar\u0131 yap\u0131ld\u0131ktan sonra T\u00fcrk kaptan ve 12 personeli ile birlikte Ege ve Akdeniz\u2019i ge\u00e7tikten sonra K\u0131z\u0131ldeniz\u2019e ula\u015f\u0131ld\u0131. T\u00fcrk yetkililer, 6 g\u00fcn yolculuk yapt\u0131ktan sonra yat\u0131 teslim etti.,.