Milyoner'de elenen yarışmacı seyirciye sitem ederek gözyaşlarına boğuldu

Her b\u00f6l\u00fcmde ilgin\u00e7 sahnelerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster? yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde yar\u0131\u015fmac\u0131, seyirci jokeri kullanmas\u0131na ra\u011fmen soruyu bilemeyince g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.\r\n,ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Pilates E\u011fitmeni olan Nilay Kanl\u0131o\u011flu, baraja do\u011fru giderken be\u015finci soruda "Tavla oyununda zarlardan birinin \u00fc\u00e7l\u00fc, \u00f6b\u00fcr\u00fcn\u00fcn ikili gelmesine ne ad verilir?" sorusuyla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Soruya cevap vermek isteyen yar\u0131\u015fmac\u0131, 'd\u00fc\u015fe\u015f, d\u00fcse dubara, sebay\u00fcd\u00fc' \u015f\u0131klar\u0131 aras\u0131nda karars\u0131z kald\u0131 ve seyirci jokerini kulland\u0131. ,Bin TL alarak yar\u0131\u015fmadan elenen yar\u0131\u015fmac\u0131, do\u011fru cevab\u0131 tahmin edemeyen seyircilere;,Seyircilerin y\u00fczde 39'u 'd\u00fc\u015fe\u015f'cevab\u0131n\u0131 verince, yar\u0131\u015fmac\u0131 seyircilere g\u00fcvenip 'd\u00fc\u015fe\u015f' \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Milyoner'de \u015fok!,,Sorunun do\u011fru cevab\u0131n\u0131n 'sebay\u00fcd\u00fc' oldu\u011funu g\u00f6ren yar\u0131\u015fmac\u0131 seyircilere sitem ederek g\u00f6zya\u015flar\u0131na tutamad\u0131.,SEY\u0130RC\u0130YE S\u0130TEM ETT\u0130\r\n, 'neden yapt\u0131n\u0131z bunu bana?' diyerek sitem etti.\r\n\r\n