Milyoner'de iddialı olan yarışmacıya büyük şok

ATV'de Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de ilgin\u00e7 anlar ya\u015fand\u0131.,.,Sunucu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, iddial\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 televizyon tarihine ge\u00e7ecek laf s\u00f6yledi.,ATV ekranlar\u0131nda Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de dil bilgisi konusunda olduk\u00e7a iddial\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen yar\u0131\u015fmac\u0131, b\u00fcy\u00fck bir hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamalar\u0131yla iddial\u0131 bir yar\u0131\u015fmac\u0131 perspektifi \u00e7izen Mustafa Kemal Balta, "Al\u00e7ak g\u00f6n\u00fcll\u00fc anlam\u0131na gelen kelimenin do\u011fru yaz\u0131l\u0131\u015f\u0131 nas\u0131ld\u0131r?" sorusuna, 'm\u00fctevaz\u0131' yerine 'm\u00fctevazi' yan\u0131t\u0131n\u0131 verince elendi.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fayan yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n soruyu cevaplamadan \u00f6nce iddial\u0131 konu\u015fmas\u0131na g\u00f6nderme yapan sunucu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "En g\u00fcvendi\u011finiz yerden hata yapt\u0131n\u0131z. \r\n,'M\u00fctevaz\u0131l\u0131k' yapmak istemem dediniz ama yan\u0131ld\u0131n\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.\r\n