Milyoner'de olay olan "Çin Seddi" sorusuna, Murat Yıldırım'dan ilk yorum

Milyoner'de olay olan "\u00c7in Seddi" sorusu sosyal medyay\u0131 sallam\u0131\u015ft\u0131.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de "\u00c7in Seddi" sorusuna iki joker hakk\u0131n\u0131 kullanan yar\u0131\u015fmac\u0131, sosyal medyada g\u00fcndem olmu\u015ftu. ,Yar\u0131\u015fma sonras\u0131 twitterda \u00e7ok konu\u015fulanlar listesine giren olay\u0131n reklam oldu\u011fu da \u00e7\u0131kan haberler aras\u0131ndayd\u0131. ,Ve ben bunu babam\u0131n jokeriymi\u015f gibi istedi\u011fim gibi kullan\u0131r\u0131m. Bu sizi ilgilendirmez." diye a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan ilk yorum geldi.,ATV'nin fenomen yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in "\u00c7in Seddi" sorusuyla g\u00fcndem olan yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 hakk\u0131nda sunucu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan ilk yorum geldi.\r\n,G\u00fcndemde \u00e7ok konu\u015fulan olaya yar\u0131\u015fman\u0131n sunucusu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan a\u00e7\u0131klama geldi. ,Yar\u0131\u015fmac\u0131 Su Ayhan sosyal medya \u00fczerinden olay\u0131n kurgu oldu\u011fu iddialar\u0131na cevap vermi\u015fti. Ayhan "Bana yar\u0131\u015fmada \u00fc\u00e7 tane joker hakk\u0131 tan\u0131n\u0131yor. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Bu duruma ben de \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m" dedi.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Orada \u00f6k\u00fcz alt\u0131nda buza\u011f\u0131 aramak isterken, \u00f6yle bir yan\u0131t geldi. Ben de bu duruma \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n