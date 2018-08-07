Milyoner'deki Sivas sorusu sosyal medyayı salladı!

ATV`de yay\u0131nlanan ve Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m`\u0131n sundu\u011fu \u2018Kim Milyoner Olmak \u0130ster?\u2019 766. B\u00f6l\u00fcm ile ekranlara geldi. ,6 A\u011fustos Pazartesi ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanan 766. B\u00f6l\u00fcm ile yine \u00e7ok konu\u015fuldu.,Sorular\u0131yla ekran ba\u015f\u0131na kilitleyen yar\u0131\u015fmada yine sosyal medyay\u0131 sallayan bir soru soruldu.,''Dineliyorum' diyen bir Sivasl\u0131 ne yap\u0131yordur?' sorusu merak konusu oldu.,\u0130\u015fte o merak edilen sorular ve cevaplar\u0131...,.