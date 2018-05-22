Milyoner'deki yarışmacı pes dedirtti!

Yar\u0131\u015fmaya birlikte kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 k\u0131z arkada\u015f\u0131 Burhan Duman i\u00e7in "Pratik zekal\u0131d\u0131r. Ona g\u00fcveniyorum. ,Umar\u0131m ba\u015far\u0131l\u0131 olur. \u00c7al\u0131\u015fkan bir \u00f6\u011frenci. Notlar\u0131 benden daha y\u00fcksek oluyor" ifadelerini kulland\u0131,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Milyoner yar\u0131\u015fmas\u0131nda pes dedirten bir olay ya\u015fand\u0131.\r\n,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcne Bilgi \u00dcniversitesi \u00dcniversitesi Makine M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011frencisi olan Birhan Duman damga vurdu.\r\n\r\n,\u0130lgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak \u0130ster`de k\u0131z arkada\u015f\u0131 taraf\u0131ndan "Pratik zekal\u0131d\u0131r" diye \u00f6v\u00fclen yar\u0131\u015fmac\u0131, elendi\u011fi soru ile herkesi \u015fa\u015fk\u0131na u\u011fratt\u0131.\r\n,Bu s\u00f6zlerle moral bulan ve yar\u0131\u015fmaya ba\u015flayan Burhan Duman, "Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 serisinde s\u00fcrekli ba\u015far\u0131s\u0131z deneyler yapan bir kimya \u00f6\u011fretmenini, S\u00fcper Baba dizisinde ise ba\u015fkarakter Fiko'yu canland\u0131ran oyuncu kimdir?" sorusuna Metin Akp\u0131nar cevab\u0131n\u0131 vererek yar\u0131\u015fmadan elendi.