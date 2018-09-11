Milyonerlere 7 ayda 27 binin üzerinde kişi eklendi

Hesab\u0131nda 1 milyon lira veya \u00fczeri paras\u0131 olan mudi say\u0131s\u0131, ocak-temmuz d\u00f6neminde 27 bin 45 ki\u015fi artarak 166 bin 25`e ula\u015ft\u0131.\r\n,Hesab\u0131nda 1 milyon lira veya \u00fczeri paras\u0131 olan mudi say\u0131s\u0131, temmuz sonu itibar\u0131yla 2017'ye g\u00f6re 27 bin 45 ki\u015fi artarak 166 bin 25'e y\u00fckseldi. AA muhabirinin Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, yurt i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda yerle\u015fik milyonerlerin toplam say\u0131s\u0131 temmuz sonu itibar\u0131yla 166 bin 25'e ula\u015ft\u0131. \r\n,Ge\u00e7en y\u0131l sonuna g\u00f6re 27 bin 45 ki\u015fi artan milyonerlerin toplam mevduat\u0131 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya \u00e7\u0131kt\u0131. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduat\u0131 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama mevduat da 6 milyon 497 bin lira olarak hesapland\u0131. \r\n,Yurt i\u00e7inde yerle\u015fik milyonerlerin say\u0131s\u0131 y\u0131l\u0131n ocak-temmuz d\u00f6neminde 2017'ye k\u0131yasla 22 bin 152 ki\u015fi artarak 149 bin 121'e ula\u015f\u0131rken, toplam mevduatlar\u0131 da 976 milyar 397 milyon lira oldu. \r\n,S\u00f6z konusu d\u00f6nemde milyonerlerin mevduatlar\u0131n\u0131n 444 milyar 734 milyon liras\u0131 yerel para cinsi, 527 milyar 399 milyon liras\u0131 d\u00f6viz tevdiat hesab\u0131, 4 milyar 265 milyon liras\u0131 da k\u0131ymetli maden depo hesaplar\u0131ndan olu\u015ftu. Yurt i\u00e7inde yerle\u015fik milyoner ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama mevduat da 6 milyon 548 bin lira olarak hesapland\u0131. \r\n,Yurt i\u00e7inde yerle\u015fik milyonerlerin say\u0131s\u0131 ge\u00e7en y\u0131l 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduat\u0131 da 835 milyar 621 milyon lira d\u00fczeyindeydi. \r\n,BDDK verilerine g\u00f6re, yurt d\u0131\u015f\u0131nda yerle\u015fik mudi say\u0131s\u0131 temmuz sonu itibar\u0131yla 16 bin 904'e y\u00fckseldi. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda yerle\u015fik mudilerin bankadaki mevduatlar\u0131n\u0131n 7 milyar 2 milyon liras\u0131 yerel para, 95 milyar 16 milyon liras\u0131 yabanc\u0131 para ve 319 milyon liras\u0131 da k\u0131ymetli maden depo hesaplar\u0131ndan olu\u015ftu., Yurt d\u0131\u015f\u0131nda yerle\u015fik milyoner ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama mevduat da 6 milyon 54 bin lira olarak hesapland\u0131.\r\n\r\n,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki milyonerlerin say\u0131s\u0131 ge\u00e7en y\u0131l sonuna g\u00f6re 4 bin 893 ki\u015fi artarken, hesaplar\u0131ndaki para miktar\u0131 da 102 milyar 337 milyon lira olarak hesapland\u0131.\r\n