Milyonlara bir müjde daha: 326 lira zam...

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ,Maa\u015flara en az 68 en fazla 326 lira zam yap\u0131lacak. \u0130\u015fte detaylar...,Ocak maa\u015flar\u0131 enflasyon tahminlerine g\u00f6re hesapland\u0131. ,Milyonlar\u0131n d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fi Ocak maa\u015flar\u0131 hesapland\u0131. \r\n\r\n,Bu y\u0131l 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alan emekliler, bir sonraki maa\u015f art\u0131\u015f\u0131n\u0131 ise Ocak'ta alacak. Emeklilerin zam oran\u0131nda enflasyon belirleyici olacak. Emeklilerin Ocak maa\u015flar\u0131 enflasyon tahminlerine g\u00f6re hesapland\u0131. \r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131n\u0131, 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6nemindeki enflasyon oran\u0131 belirliyor. Merkez Bankas\u0131, enflasyonun 2018 y\u0131l\u0131 sonunda orta noktas\u0131 y\u00fczde 13.4 olmak \u00fczere y\u00fczde 12.5-14.3 aral\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi tahminini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n \r\n,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon yani SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131n\u0131n oran\u0131 y\u00fczde 3.87 olacak. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131nda 39,52 ile 189,32 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak..\r\n \r\n,En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 21 lira 39 kuru\u015ftan bin 60 lira 91 kuru\u015fa, en y\u00fcksek maa\u015f da 4 bin 892 lira 19 kuru\u015ftan 5 bin 81 lira 51 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n beklenti anketinden ise, 2018 y\u0131l\u0131 enflasyon tahmini y\u00fczde 16.45 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n \r\n,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 6.67 olacak.\r\n \r\nYani SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 6.67 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n \r\nBu tahmine g\u00f6re, SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131nda 68,12 ile 326,31 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak. En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 89 lira 51 kuru\u015fa, en y\u00fcksek maa\u015f da 5 bin 218 lira 50 kuru\u015fa y\u00fckselecek. (Takvim)