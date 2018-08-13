Milyonlara büyük müjde! Maaşlar artıyor...

Milyonlara b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde...,Hem SSK hem Ba\u011f-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek \u00f6deme ile ekstra gelir elde ediyor.\r\n,Her ay, maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc, y\u00fczde 5'i oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor. ,Bu \u00f6deme net maa\u015flarla birlikte hesaplara yat\u0131r\u0131l\u0131yor. Ek \u00f6demede tutar, emekliye \u00f6denen maa\u015f \u00fczerinden belirleniyor. ,Tutar, d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131larda net ayl\u0131\u011f\u0131n y\u00fczde 5'i, di\u011fer emeklilerde ise y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131nda oluyor. ,Burada maa\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 y\u0131lda 2 kez yeniden belirleniyor., Buna g\u00f6re; Temmuz'dan itibaren maa\u015f\u0131 bin 106 lira 12 kuru\u015fun alt\u0131nda olanlara net maa\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i kadar ek \u00f6deme veriliyor. ,Bin 106 lira 12 kuru\u015fun \u00fczerindeki maa\u015flarda ise ek \u00f6deme oran\u0131 y\u00fczde 4. Ek \u00f6deme oranlar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 da g\u00fcndemde.\r\n\r\n,Ek \u00f6deme oranlar\u0131n\u0131n g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yetersiz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, "En az y\u00fczde 8-9'a y\u00fckseltilmeli" diyor.,Bu talep hayata ge\u00e7erse, emekliye her ay maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc, 5'i yerine y\u00fczde 8'i, 9'u oran\u0131nda ek \u00f6deme verilecek. Hala net maa\u015f\u0131 bin lira olan emekli 50 lira ek \u00f6deme al\u0131rken, bu tutar 90 liraya \u00e7\u0131kacak. Maa\u015f\u0131 bin 500 lira olana ayda 60 lira yerine 135, 2 bin lira olana 80 lira yerine 180, 3 bin lira olana 120 lira yerine 270 lira ek \u00f6deme verilecek.\r\n\r\n