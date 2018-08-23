Milyonlara büyük müjde! Maaşlar artıyor

Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor... ,Maa\u015flara zam geliyor!,Yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi y\u0131lda 2 kez enflasyona endeksli zam al\u0131yor. ,Emekliler son olarak Temmuz'da y\u00fczde 8.65 zam al\u0131rken; maa\u015flar\u0131 iyile\u015ftirmeye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar da s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,D\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 emeklilere iyile\u015ftirme i\u00e7in seyyanen zam haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131l\u0131yor. ,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, 100 g\u00fcnl\u00fck program\u0131 a\u00e7\u0131klarken, 150 bin emekliye seyyanen zam yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, "Milletimize verdi\u011fimiz bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 b\u0131rakmama s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc yerine getiriyoruz. ,Kas\u0131m ay\u0131na kadar seyyanen zam d\u00fczenlemesi hayata ge\u00e7irilecek. ,E\u011fer seyyanen zam d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131r yap\u0131lmaz y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girerse, bu emekliler Ocak'taki rutin art\u0131\u015ftan da yararlanacak., B\u00f6ylece maa\u015flara 2 kez \u00fcst \u00fcste art\u0131\u015f yap\u0131lm\u0131\u015f olacak. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n son anketine g\u00f6re, ekonomistler ikinci yar\u0131da enflasyonun y\u00fczde 6.67 olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor., Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, bu emeklilerin \u00f6nce maa\u015flar\u0131 bin liraya tamamlanacak, ard\u0131ndan da y\u00fczde 6.67 zam yans\u0131t\u0131lacak.,Bu kapsamda olan 150 bin ki\u015fiyle ilgili haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k, yasal d\u00fczenlemeyi bekliyoruz" dedi. ,100 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre Kas\u0131m ay\u0131 i\u00e7erisinde dolacak.,.,D\u00fczenlemenin hayata ge\u00e7mesiyle en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f bin liraya \u00e7\u0131kacak.