Milyonlara güzel haber! Bir indirim daha geliyor

Ekonominin lokomotifi olan in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcnde son g\u00fcnlerde ya\u015fanan durgunlu\u011fun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in h\u00fck\u00fcmet konut ve ofiste KDV oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 18'den 8'e indirdi. ,Tapu harc\u0131nda y\u00fczde 1'lik indirim yap\u0131ld\u0131. Konut kredisi faizleri y\u00fczde 1'in alt\u0131na \u00e7ekildi ve in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00e7at\u0131 kurulu\u015flar\u0131 y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Konut sekt\u00f6r\u00fcnde yap\u0131lan indirim hamleleri sonras\u0131 canlanma ba\u015flad\u0131., 45 firman\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kampanyada 150 projeden indirimli konutlar sat\u0131\u015fa sunuldu. Kampanyan\u0131n duyurulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan vatanda\u015f solu\u011fu sat\u0131\u015f ofislerinde ald\u0131. ,Firmalar\u0131n temsilcileri, konut al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f ofislerine ak\u0131n etti\u011fini belirterek, "Telefonlar\u0131m\u0131z kilitlenmi\u015f durumda. G\u00fcnde 500 ki\u015fiye sat\u0131\u015f dan\u0131\u015fmanlar\u0131m\u0131z bilgi veriyor. \u00dclkenin gelece\u011fine g\u00fcvenen t\u00fcketicinin ilgisi b\u00f6yle devam ederse ay sonuna kadar elimizde t\u00fcm stok t\u00fckenir" diye konu\u015ftu.,Yo\u011fun hareketlili\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ofislerde telefonlar kitlendi. Konut Geli\u015ftiricileri ve Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Derne\u011fi (KONUTDER) Ba\u015fkan\u0131 ve Sur Yap\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Altan Elmas, son g\u00fcnlerse sat\u0131\u015f ofislerinde hareketlili\u011fin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bekle-g\u00f6r durumundaki al\u0131c\u0131n\u0131n harekete ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. Dernek \u00fcyesi firmalardan ald\u0131klar\u0131 bilgilere g\u00f6re sekt\u00f6r genelinde hareketlili\u011fin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Elmas, "Nisan ay\u0131nda konut sat\u0131\u015flar\u0131nda gerileme var ama gerileme banka kredili sat\u0131\u015fta. T\u00dc\u0130K verilerine g\u00f6re nisan ay\u0131nda kredili konut sat\u0131\u015flar\u0131 bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 35.6 oran\u0131nda azal\u0131\u015f g\u00f6stererek 27 bin 912 oldu. ,Konutta y\u00fczde 18 olan KDV y\u00fczde 8'e indi.\r\n \r\nBinde 20 olan tapu harc\u0131 binde 15'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n \r\n1.25-135 band\u0131nda olan ayl\u0131k konut kredi faizi y\u00fczde 0.98'e \u00e7ekildi.\r\n \r\n,15 Haziran'a ge\u00e7erli olacak kampanya kapsam\u0131nda konut alanlara y\u00fczde 20 indirim uygulanacak. Kampanya hem pe\u015fin, hem de kredili al\u0131mlarda ge\u00e7erli olacak. 45 firman\u0131n 150 projesinde ba\u015flat\u0131lan kampanyada firmalar sat\u0131\u015fa sunacaklar\u0131 stoklar konusunda insiyatif kullanacak. ,Sat\u0131\u015fa sunulacak projelerdeki konut say\u0131s\u0131n\u0131n 100 bin adet civar\u0131nda oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Bu miktar\u0131n y\u00fczde 15'inin bile kampanya kapsam\u0131nda sat\u0131lmas\u0131 durumunda 9 milyar liral\u0131k sat\u0131\u015f hacmi olu\u015fmas\u0131 bekleniyor. (Yeni \u015eafak),Bankan\u0131n arac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 konutsat\u0131\u015flar\u0131 ise y\u00fczde 5.7 oran\u0131nda artarak 75 bin 175 oldu. \u015eimdi faizlerin d\u00fc\u015fmesi ve bizlerin yapt\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131 ile pazar canlanacak. Yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30'luk bir indirim olacak. Tablo tersine d\u00f6n\u00fcyor. Sur Yap\u0131 olarak sat\u0131\u015f ofislerimize gelen talepten bunu \u00e7ok net g\u00f6r\u00fcyoruz" dedi.,150 konut projesinde y\u00fczde 20 indirime gidildi. Pe\u015finat da y\u00fczde 5'e d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n \r\n\u0130\u015fyeri tesliminde y\u00fczde 18 olan KDV y\u00fczde 8'e indi.\r\n \r\n