Milyonlara güzel haber! Her yıl maaşlar artacak

Emeklilerin ikramiye hayali torba yasayla ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,SSK, Ba\u011f-Kur ve memur emeklileri, her y\u0131l Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131 \u00f6ncesinde biner lira ikramiye hakk\u0131na kavu\u015ftu. ,\u0130lk ikramiye \u00f6demesi Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde yap\u0131lacak.\r\n,A\u011fustos'ta da Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde biner lira \u00f6denecek. \u0130kramiye sadece bu y\u0131la ili\u015fkin bir uygulama de\u011fil, kal\u0131c\u0131 olarak getirildi.,Hayata ge\u00e7en torba yasada ikramiye tutarlar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f\u0131na ili\u015fkin bir d\u00fczenleme yap\u0131lmad\u0131.Ancak ikramiye tutar\u0131n\u0131n her y\u0131l artaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, ikramiye tutar\u0131n\u0131n y\u00fckselece\u011fini belirterek, "Her sene bunun art\u0131\u015f\u0131n\u0131 sa\u011flayacak d\u00fczenlemeler ilgili yerlerde yap\u0131lacak" demi\u015fti.\u0130kramiyede art\u0131\u015f\u0131n yeniden de\u011ferleme oran\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 g\u00fcndemde. ,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, yeniden de\u011ferleme oran\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu'nun Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi'ne g\u00f6re a\u00e7\u0131kl\u0131yor. ,Ard\u0131ndan 1 Ocak'ta da \u00e7e\u015fitli vergiler, har\u00e7lar ve cezalar bu oranda art\u0131yor. 11 Kas\u0131m 2017'de 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebli\u011fi'nde yeniden de\u011ferleme oran\u0131 y\u00fczde 14.47 olarak belirlendi., \u0130kramiye art\u0131\u015f\u0131 yeniden de\u011ferleme oran\u0131na ba\u011flan\u0131r ve yeni oran da bu seviyede \u00e7\u0131karsa, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l emeklilerin ikramiyesi bin 144 liraya \u00e7\u0131kabilecek\r\n\r\n,Ekim ay\u0131nda (Ekim ay\u0131 dahil) bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re Yurt-\u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat art\u0131\u015f\u0131, bu oran\u0131 g\u00f6steriyor. Bakanl\u0131k, bu verinin ard\u0131ndan yeniden de\u011ferleme oran\u0131n\u0131 ilan ediyor.