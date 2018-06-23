Milyonlara müjde! Maaşlar artıyor, 3 katına çıkacak

Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor,Maa\u015flara zam geliyor\r\n\r\n,Ayr\u0131ca avanslar 3 kat\u0131na \u00e7\u0131kacak\r\n\r\n,Emekliye ayr\u0131l\u0131p maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenler i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) \u00f6nemli bir imkan sunuyor.\r\n\r\n\r\n,Emekli olaca\u011f\u0131 kesinle\u015fen vatanda\u015flara, maa\u015f ba\u011flanana kadar avans veriliyor. B\u00f6ylece maa\u015f i\u00e7in g\u00fcn sayanlar 'avans' \u00f6demesi sayesinde rahat nefes al\u0131yor.\r\n\r\n,Avans miktar\u0131 ise ba\u011flanacak ayl\u0131klarda net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131n\u0131 ge\u00e7memek \u00fczere SGK taraf\u0131ndan belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor.\r\n,Maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlerin imdad\u0131na yeti\u015fen avans form\u00fcl\u00fcn\u00fcn, mevcut emeklilere de uygulanmas\u0131 g\u00fcndemde. Yeni d\u00fczenleme kanunla\u015f\u0131rsa, t\u00fcm emekliler maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans \u00e7ekebilecek.\r\n,Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. Tasar\u0131ya g\u00f6re; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yaz\u0131l\u0131 olarak ba\u015fvurusunu yaparak maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maa\u015f\u0131ndan 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.\r\n\r\n,Emekli ald\u0131\u011f\u0131 avans\u0131 faizsiz olarak k\u00fc\u00e7\u00fck taksitlerle geri \u00f6deyecek. \u00d6rne\u011fin; maa\u015f\u0131 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek.\r\n\r\n,Bu paran\u0131n geri \u00f6demesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuru\u015f taksitle yapabilecek. B\u00f6ylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyac\u0131 i\u00e7in kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf y\u00fck\u00fcyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yor.\r\n\r\n,Emekli maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlere y\u00f6nelik avans uygulamas\u0131nda ise SGK, net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131na kadar \u00f6deme yap\u0131yor. Avans\u0131n ba\u011flanacak gelir ve ayl\u0131klar\u0131n birikmi\u015f tutar\u0131ndan fazla olan b\u00f6l\u00fcm\u00fc, daha sonra gelir ve ayl\u0131klardan 1\/4 (y\u00fczde 25) oran\u0131nda kesilerek mahsup ediliyor.\r\n\r\n,Emeklilik ba\u015fvurusunda bulunan ki\u015fiye avans \u00f6demesi yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ayl\u0131\u011f\u0131n 90 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u011flanamam\u0131\u015f olmas\u0131 ve yaz\u0131l\u0131 ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Emeklilerin temmuz zamm\u0131 ad\u0131m ad\u0131m yakla\u015f\u0131yor. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 ilk 6 ayl\u0131k enflasyon belirlerken, Merkez Bankas\u0131'n\u0131n beklenti anketindeki tahminler y\u00fczde 7.27'lik orana i\u015faret ediyor.\r\n\r\n,Ocak-May\u0131s enflasyonu y\u00fczde 6.39 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klanan anketinde de haziran ay\u0131 T\u00fcketici Fiyat Endeksi (T\u00dcFE) tahmini y\u00fczde 0.82 olarak yer ald\u0131.\r\n\r\n,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da a\u00e7\u0131klanacak enflasyon verileriyle ortaya \u00e7\u0131kacak.Beklenti anketindeki enflasyon tahminine g\u00f6re, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 7.27 olacak. Bu tahmin SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131na 68 ile 325 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f sa\u011flayacak.\r\n\r\n,Emeklilik ba\u015fvurusu yapm\u0131\u015f ancak maa\u015f\u0131 90 g\u00fcn ge\u00e7mesine ra\u011fmen ba\u011flanmam\u0131\u015f olanlara tan\u0131nan avans imkan\u0131n\u0131n, t\u00fcm emeklilere de sa\u011flanmas\u0131 g\u00fcndemde. G\u00dcNE\u015e