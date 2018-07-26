Milyonlara müjde! O dönemler bugün yatıyor

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), emekli maa\u015flar\u0131na yap\u0131lan zamlardan kaynaklanan fark \u00fccretlerinin bug\u00fcn yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), emekli maa\u015flar\u0131na yap\u0131lan zamlardan kaynaklanan fark \u00fccretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maa\u015flar\u0131 ile birlikte \u00f6denece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,SGK\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, SSK ve BA\u011eKUR kapsam\u0131nda emekli, dul ve yetim gelir ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n 2018 Temmuz art\u0131\u015flar\u0131yla hesaplanan ayl\u0131klar\u0131n\u0131n \u00f6deme g\u00fcnlerinde zaml\u0131 olarak \u00f6denece\u011fi belirtilerek,,Buna g\u00f6re, \u00fccretlerini \u00fc\u00e7er ayl\u0131klar halinde almakta olanlardan;,\u201cEmekli Sand\u0131\u011f\u0131ndan emekli, malul, vazife malul\u00fc, dul veya yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alan toplam 2 milyon 179 bin 456 ki\u015finin 1 Temmuz 2018 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere ayl\u0131klar\u0131nda olu\u015fan fark tutarlar\u0131, ayl\u0131k almakta olduklar\u0131 banka \u015fubelerine g\u00f6nderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde \u00f6demeleri yap\u0131lacakt\u0131r\u201d denildi.\r\n\r\n,Birinci grupta May\u0131s-Haziran-Temmuz d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz ay\u0131 olmak \u00fczere 1 ayl\u0131k tutar\u0131nda, ikinci grupta Haziran-Temmuz-A\u011fustos d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz ve A\u011fustos aylar\u0131 olmak \u00fczere 2 ayl\u0131k tutar\u0131nda, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc grupta Temmuz-A\u011fustos-Eyl\u00fcl d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz, A\u011fustos ve Eyl\u00fcl aylar\u0131 olmak \u00fczere 3 ayl\u0131k tutar\u0131nda, ayl\u0131klar\u0131n\u0131 her ay alanlara ise Temmuz ay\u0131na ait 1 ayl\u0131k tutar\u0131nda ayl\u0131k fark\u0131 tahakkuk ettirildi. Toplam fark \u00f6demesi tutar\u0131 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.\r\n\r\n,Milyonlara b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde! ,Hesaplar\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin,.