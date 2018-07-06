Milyonlara müjde! O sorun çözüme kavuştu...

Milyonlara m\u00fcjde! O sorun \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015ftu...\r\n,Bir milyona yak\u0131n \u00e7ift\u00e7inin merakla bekledi\u011fi ecrimisil s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ortadan kalkt\u0131. Hazine arazileri \u00fczerinde \u00e7ift\u00e7ilik yapan ailelere devlet desteklerinden yararlanma yolu a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye Ziraat Odalar\u0131 Birli\u011fi (TZOB) Genel Ba\u015fkan\u0131 \u015eemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil \u00f6deyerek tar\u0131m yapan y\u00fczbinlerce \u00e7ift\u00e7inin y\u0131llard\u0131r bekleyen ve y\u0131lan hikayesine d\u00f6nen sorunuyla ilgili \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fuldu\u011fu i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Bayraktar, \u201cBa\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a iletti\u011fim \u00e7ift\u00e7imizin y\u0131llard\u0131r bekleyen ecrimisil sorunu, Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n talimat\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc\u201d dedi. Bayraktar, bu kapsamdaki y\u00fczbinlerce \u00e7ift\u00e7inin Hazine ile kira s\u00f6zle\u015fmesi yaparak \u00c7KS\u2019ye kay\u0131t olabilece\u011fini, desteklerden yararlanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Bayraktar, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, uzun y\u0131llardan bu yana Hazine arazilerinde y\u00fczbinlerce \u00e7ift\u00e7inin ecrimisil \u00f6deyerek tar\u0131msal \u00fcretim ger\u00e7ekle\u015ftirmesine ra\u011fmen, \u00c7ift\u00e7i Kay\u0131t Sistemi\u2019ne (\u00c7KS) kaydolamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in devletin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7bir destekten yararlanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \u015eemsi Bayraktar, \u00c7KS\u2019ye kay\u0131t olmayan 8,57 milyon hektar arazinin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30\u2019unu ecrimisil arazilerin olu\u015fturdu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n,Bayraktar, y\u0131llard\u0131r T\u00fcrkiye Ziraat Odalar\u0131 Birli\u011fi\u2019nin takibinde olan, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131yla defalarca yaz\u0131\u015fma yap\u0131lan ve hemen her platformda dile getirilen konunun Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a iletildi\u011fini, Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n talimat\u0131yla sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n,3 YILLIK GE\u00c7M\u0130\u015e \u015eARTI Bayraktar, d\u00fczenlemeden yararlanacak \u00e7ift\u00e7iler i\u00e7in en az geriye d\u00f6n\u00fck 3 y\u0131l ecrimisil \u00f6deme \u015fart\u0131 bulundu\u011funu s\u00f6yledi. Bayraktar, \u201c\u00c7ift\u00e7ilerimiz, Hazine ile kira s\u00f6zle\u015fmesi yaparak \u00c7KS\u2019ye kay\u0131t olabilecek, tar\u0131msal desteklerden, d\u00fc\u015f\u00fck faizli kredilerden, tar\u0131m sigortalar\u0131ndan yararlanabilecek, TMO\u2019ya \u00fcr\u00fcn teslim edebilecek, do\u011fal afetlerden zarar g\u00f6rmeleri halinde d\u00fc\u015f\u00fck faizli kredilere y\u00f6nelik bor\u00e7 ertelemelerinden de faydalanabilecek\u201d dedi. 1 milyona yak\u0131n bu durumda \u00e7ift\u00e7i oldu\u011fu belirtiliyor. En \u00e7ok Karadeniz ve Akdeniz B\u00f6lgesi\u2019nde bu durumda bulunan \u00fcretici yeral\u0131yor. Kaynak: Yeni\u015fafak\r\n