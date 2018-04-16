Milyonlara müjde! Zam geliyor

2018 Y\u0131l\u0131 Program\u0131'nda, enflasyon tahminlerine g\u00f6re bu zamm\u0131n y\u00fczde 4.02 olabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fc yer al\u0131yor. ,E\u011fer tahmin ger\u00e7ekle\u015firse en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131larda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'l\u0131larda ise 935,60 liradan 973,21 liraya \u00e7\u0131kacak.,Halen en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor. E\u011fer zam y\u00fczde 4.02 olarak ger\u00e7ekle\u015firse, bu maa\u015f 180,14 lira art\u0131\u015fla 4 bin 661 lira 40 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Ayr\u0131ca Temmuz'da maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, her ay verilen ek \u00f6deme de y\u00fckselecek.,Ayr\u0131ca Temmuz'da maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, her ay verilen ek \u00f6deme de y\u00fckselecek. Maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc-5'i oran\u0131nda hesaplanan ek \u00f6deme, ayl\u0131\u011f\u0131n y\u00fckselmesiyle zamlanacak.,Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 3.5 zam yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde T\u00fcketici Fiyatlar\u0131 Endeksi y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, enflasyon fark\u0131 da maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak. ,E\u011fer y\u00fczde 3.5+y\u00fczde 0.02'lik zam tahmini ger\u00e7ekle\u015firse, en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya \u00e7\u0131kacak. Ayr\u0131ca her ay \u00f6denen maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131ndaki ek \u00f6deme de yeni ayl\u0131k \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in artacak.,Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 3.5 zam yap\u0131lacak. Ayr\u0131ca bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde T\u00fcketici Fiyatlar\u0131 Endeksi y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, enflasyon fark\u0131 da maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak. \r\n,E\u011fer y\u00fczde 3.5+y\u00fczde 0.02'lik zam tahmini ger\u00e7ekle\u015firse, en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya \u00e7\u0131kacak. Ayr\u0131ca her ay \u00f6denen maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131ndaki ek \u00f6deme de yeni ayl\u0131k \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in artacak.\r\n,Hi\u00e7bir sosyal g\u00fcvencesi olmayan ve ayl\u0131k geliri d\u00fc\u015f\u00fck olanlara sunulan 3 ayda bir \u00f6denen 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 Temmuz'da memur zamm\u0131yla birlikte artacak.\r\n\r\nHalen ya\u015fl\u0131lara ayl\u0131k 265,79, 3 ayl\u0131k da 797,38 lira \u00f6deniyor.\r\n\r\n,E\u011fer y\u00fczde 3.52'lik memur zamm\u0131 tahmini ger\u00e7ekle\u015firse, ya\u015fl\u0131lara ayl\u0131k \u00f6denen tutar 275,15 liraya, 3 ayl\u0131k \u00f6deme de 825,45 liraya \u00e7\u0131kacak.,Yeni intibak hayata ge\u00e7erse, yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin yararlanaca\u011f\u0131 belirtiliyor. Zam oran\u0131n\u0131n da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olmas\u0131 bekleniyor.,Evde bak\u0131ma muhta\u00e7 ya\u015fl\u0131 ve engelli yak\u0131n\u0131na bakanlara sa\u011flanan destek tutar\u0131 da Temmuz'da memur zamm\u0131yla artacak.\r\n\r\nHalen ayl\u0131k bin 85 lira 50 kuru\u015f \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor. Bu tutar, zam y\u00fczde 3.52 olarak ger\u00e7ekle\u015firse bin 123 lira 71 kuru\u015fa ula\u015facak.,2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar intibak beklentisi i\u00e7erisinde. Anayasa Mahkemesi karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan emekliler g\u00f6zlerini yasa \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in Meclis'e \u00e7evirirken; T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi de konuyu Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Mahkemesi'ne (A\u0130HM) ta\u015f\u0131d\u0131. Derne\u011fin hukuk dan\u0131\u015fman\u0131 Cafer Tufan Yaz\u0131c\u0131o\u011flu, "\u0130\u00e7 hukuk yollar\u0131 t\u00fcketildi\u011finden, A\u0130HM'e ba\u015fvurduk" dedi.,\u0130lk intibaktan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131 yararland\u0131. Maa\u015flarda 50 ile 355 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. \r\n\r\n