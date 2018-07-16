Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay başlıyor

Milyonlarca \u00e7alu\u015fan\u0131 ilgilendiren yenilik bu ay ba\u015fl\u0131yor.,Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik kat\u0131l\u0131m\u0131n, 2018 y\u0131l\u0131 son etab\u0131 ba\u015fl\u0131yor. ,200 bin i\u015fyerinde, 45 ya\u015f alt\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan 4.5 milyon ki\u015fi, a\u011fustosun ilk haftas\u0131nda i\u015fverenleri taraf\u0131ndan sisteme dahil edilecek. \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015flar\u0131ndan, prime esas kazanc\u0131n y\u00fczde 3\u2019\u00fc kesilerek, yine i\u015fverenleri taraf\u0131ndan emeklilik \u015firketlerine aktar\u0131lacak.,Otomatik BES uygulamas\u0131 2017\u2019nin ba\u015f\u0131nda ba\u015flad\u0131; ilk etapta, 2017\u2019nin ocak ay\u0131nda, bin ve \u00fczeri \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan \u00f6zel sekt\u00f6r i\u015fyerleri sisteme giri\u015f yapt\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n nisan ay\u0131nda 250-1000 aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan \u00f6zel sekt\u00f6r i\u015fyerleri ile t\u00fcm memurlar BES\u2019e dahil olurken, temmuzda da 100-250 aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan \u015firket \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 giri\u015f yapt\u0131.,2017 y\u0131l\u0131nda toplam sisteme giri\u015f yapan \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 9.1 milyonu ge\u00e7ti. 2018\u2019in ba\u015f\u0131nda ise 50 ile 100 aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan \u00f6zel sekt\u00f6r i\u015fyerleri ve belediyeler, il \u00f6zel idareleri, K\u0130T\u2019lerdeki memurlar ile birlikte 1.3 milyon ki\u015fi \u015fubat ay\u0131nda BES\u2019e kat\u0131ld\u0131. 2017\u2019nin ocak ay\u0131ndan bu yana toplam 10.9 milyon \u00e7al\u0131\u015fan i\u015fverenleri taraf\u0131ndan otomatik BES\u2019e dahil edilirken, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n 6.8 milyonu sistemden ayr\u0131ld\u0131, 4.1 milyon ki\u015fi ise sistemde kalmay\u0131 tercih etti. B\u00f6ylece bir bu\u00e7uk y\u0131lda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n y\u00fczde 36\u2019s\u0131 otomatik BES arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile tasarruf etmeye ba\u015flad\u0131.,\u015eimdi ise 10-49 aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan 200 bin i\u015fyerinde 45 ya\u015f alt\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan 4.5 milyon ki\u015fi temmuz sonu a\u011fustos ba\u015f\u0131 itibariyle i\u015fverenleri taraf\u0131ndan otomatik BES\u2019e dahil edilecekler.,- Temmuz sonu a\u011fustos ba\u015f\u0131 itibariyle maa\u015flardan ilk kesinti yap\u0131lacak.\r\n\r\n- Her ay maa\u015ftan, prime esas kazanc\u0131n y\u00fczde 3 oran\u0131nda kesilip, BES\u2019e aktar\u0131lacak.\r\n\r\n- Sistemde i\u015fveren katk\u0131s\u0131 olmayacak.,- Sistemden \u00e7\u0131k\u0131\u015f serbest olacak, dileyen ertesi g\u00fcn \u00e7\u0131kabilece\u011fi gibi ilerleyen aylarda istedi\u011fi zaman da \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapabilecek.\r\n\r\n- \u0130lk 2 ay i\u00e7inde \u00e7\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda maa\u015ftan yap\u0131lan kesintinin tamam\u0131 iade edilecek, 2 aydan sonra da \u00e7\u0131k\u0131\u015f serbest olacak.\r\n\r\n- Devlet \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015f\u0131ndan yap\u0131lacak kesintiye her ay y\u00fczde 25 katk\u0131 yapacak. Sistemde kal\u0131nmas\u0131 halinde ikinci ay\u0131n sonunda devlet 1.000 lira ek katk\u0131 daha yapacak.\r\n\r\n- Maa\u015flardan yap\u0131lan kesintiler ba\u015flang\u0131\u00e7 fonlar\u0131nda de\u011ferlenecek; isteyen faizli, isteyen faizsiz fon se\u00e7ebilecek.,Otomatik BES\u2019te, katk\u0131 pay\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n \u00fccretinden kesilip, emeklilik \u015firketine aktar\u0131lmas\u0131 i\u015fverenin sorumlulu\u011funda. \u0130\u015fyerinin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 sisteme dahil etmemesi ya da eksik dahil etmesi halinde, i\u015fveren kanuni y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yerine getirmemi\u015f say\u0131l\u0131yor ve \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca idari para cezas\u0131 ile cezaland\u0131r\u0131l\u0131yor. Emeklilik G\u00f6zetim Merkezi (EGM) i\u015fverenin, \u00e7al\u0131\u015fandan kesti\u011fi y\u00fczde 3\u2019l\u00fck kesintiyi emeklilik \u015firketlerine aktarmamas\u0131n\u0131 ise tespit edebiliyor ve \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na bildiriyor.,\u00c7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015f\u0131ndan kesilen katk\u0131 pay\u0131n\u0131n ise \u00fccret \u00f6deme g\u00fcn\u00fcn\u00fcn takip eden i\u015fg\u00fcn\u00fc i\u00e7inde \u00f6denmesi gerekiyor. \u00dccret \u00f6deme g\u00fcn\u00fc i\u015fverenle emeklilik \u015firketi aras\u0131nda yap\u0131lacak s\u00f6zle\u015fmede belirlenir. \u0130\u015fveren bu madde uyar\u0131nca katk\u0131 pay\u0131n\u0131 zaman\u0131nda emeklilik \u015firketine aktarmaz veya ge\u00e7 aktar\u0131rsa \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n birikiminde olu\u015fan parasal kayb\u0131ndan sorumlu oluyor. Ayr\u0131ca i\u015fverene her bir ihlal i\u00e7in \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca 100 lira idari para cezas\u0131 uygulan\u0131r. \u0130\u015fveren sisteme girmezse \u00e7al\u0131\u015fan ba\u015f\u0131na, sisteme girmedi\u011fi her bir d\u00f6nem baz\u0131nda her bir ihlal i\u00e7in \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca 100 lira idari para cezas\u0131 da uygulan\u0131r.,Fiba Emeklilik Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Erol \u00d6zt\u00fcrko\u011flu, 1 Temmuz\u2019dan itibaren \u015firketlerin emeklilik \u015firketleriyle masaya oturmas\u0131 gerekti\u011fini, emeklilik \u015f